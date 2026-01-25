Excéntrico llega a Valparaíso con una programación cargada de cine, deseo y política

El Cine Insomnia Teatro Condell, el Parque Cultural de Valparaíso y el Bar Éxodo acogerán entre el 23 y 30 de enero, la séptima versión de la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos, un encuentro único en Chile y Latinoamérica. 89 obras de 15 países, conversatorios gratuitos y distintas actividades complementarias se darán cita en una edición que reivindica la potencia creativa y artística del cine para adultxs.

Foto: Guerrilla Marika, de Wincy Oyarce.

Desde el exceso y la pasión, Excéntrico vuelve a abrir un espacio para mirar el deseo como un acto creativo y político, a través de una experiencia colectiva de cine para adultxs. Entre el 23 y el 30 de enero, la séptima edición de la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos contempla 19 funciones cinematográficas, todas realizadas en el Cine Insomnia Teatro Condell, junto a actividades adicionales que se desarrollarán en el Parque Cultural de Valparaíso y el Bar Éxodo. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Passline.

La programación completa de Excéntrico 2026 ya se encuentra disponible en el sitio web oficial y reunirá 89 obras de 15 países, articuladas bajo el concepto curatorial de “Pasión y Exceso”, proponiendo una exploración crítica, situada y no hegemónica de los lenguajes explícitos de la sexualidad en la pantalla.

El corazón de esta séptima edición es la sección “Nuevo Porno Chileno”, dedicada a visibilizar y fortalecer la escena nacional contemporánea de pornografías críticas y alternativas. La selección, compuesta por cortometrajes realizados durante los últimos tres años, tendrá dos funciones el sábado 24 de enero, seguidas de un conversatorio con algunos de los realizadorxs. En diálogo con esta propuesta, la sección “Pornografías Críticas de Abya Yala” amplía la mirada hacia producciones latinoamericanas contemporáneas y concentra más del 50% de la programación, con cuatro funciones programadas para los días 25 y 26 de enero.

La programación se complementa con curatorías internas, desarrolladas por el equipo de Excéntrico, y curatorías externas a cargo de invitadxs nacionales e internacionales, que proponen recorridos temáticos, panoramas por territorios específicos y focos autorales. Entre ellas destacan secciones como ‘Adiós a Lesbos’, ‘Esto (no) es porno gay’ y ‘Porno Heterotraidor’, junto a espacios dedicados a la escena uruguaya y a proyectos internacionales como la productora británica Four Chambers, además de un foco especial en la obra del cineasta chileno Wincy Oyarce.

El programa 2026 contempla además una selección de largometrajes organizados en funciones de inauguración, clausura y funciones especiales. La apertura estará a cargo de “Truth or Dare”, de Maja Classen (Alemania), el 23 de enero (ver tráiler), mientras que la clausura se realizará el 30 de enero con “Blowie”, de altSHIFT (Inglaterra) (ver tráiler). Entre las funciones especiales se incluyen títulos de España, Uruguay, Argentina y Chile, destacando el reestreno de “Tan inmunda y tan feliz”, de Wincy Oyarce, en una versión accesible con subtítulos adaptados y lengua de señas chilena.

Tal como en ediciones anteriores, Excéntrico refuerza su dimensión formativa y de diálogo a través de una serie de conversatorios temáticos gratuitos que se realizarán en el Parque Cultural de Valparaíso. A estas instancias se suman acciones de mediación afectiva, concebidas como un acompañamiento a la experiencia colectiva de ver pornografía, así como Excéntrico Lab, un espacio virtual inédito en la región orientado a realizadorxs nacionales, que acompañará el desarrollo de proyectos audiovisuales con asesorías internacionales y un pitch público de cierre.

Para más detalles e información sobre actividades y entradas, te invitamos a entrar en el sitio web oficial de Excéntrico.

