La muestra también se puede ver online

Exposición Fotográfica “Los derechos y los Humanos: La herida abierta” de Fernando Lavoz llega a Puerto Montt

Presentan la exposición fotográfica “Los derechos y los Humanos: La herida abierta” del reconocido fotógrafo documental y artista visual Fernando Lavoz, una muestra que aborda la memoria histórica y las violaciones a los derechos humanos en Chile durante los últimos 50 años.

Exposición Fotográfica “Los derechos y los Humanos: La herida abierta” de Fernando Lavoz llega a Puerto Montt
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Presentan la exposición fotográfica “Los derechos y los Humanos: La herida abierta” del reconocido fotógrafo documental y artista visual Fernando Lavoz, una muestra que aborda la memoria histórica y las violaciones a los derechos humanos en Chile durante los últimos 50 años.

Una herida abierta en la memoria de Chile

La exposición es un ensayo visual que confronta la impunidad a través de montajes fotográficos que entrelazan registros de archivo con intervenciones contemporáneas. Las imágenes —tomadas en sitios de tortura, protestas, espacios de memoria y a sobrevivientes— denuncian las violaciones cometidas por el Estado, las fuerzas armadas y la Iglesia.

Con una estética cruda y directa, Lavoz interviene, raya y reconfigura sus fotografías para crear una narrativa desde la herida, utilizando la imagen como herramienta de denuncia, memoria y resistencia.

Cuatro ejes temáticos

La muestra reúne 30 fotografías de gran formato (100 x 70 cm) organizadas en cuatro áreas:

  1. Huellas de la Memoria: Registros de detenciones, torturas, desapariciones y juicios de la dictadura militar.
  2. Audiencia de Horrores: Violaciones a los derechos humanos de mujeres y niños mapuche.
  3. Resistimos al olvido: Casos de desapariciones forzadas en democracia.
  4. Sobrevivientes: Abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia contra menores.

Declaraciones del artista

“Este trabajo no busca reconciliar: busca resistir. No es neutro ni cómodo. No es un homenaje al dolor, sino una respuesta al silencio”, afirma Fernando Lavoz.

“Durante los últimos 50 años, en Chile, el poder ha ejercido la violencia en dictadura, en democracia, en las calles, en los cuerpos y en la fe. Lo que vemos aquí es la memoria de esas violencias.”

Exposición virtual

La muestra también puede visitarse online en: www.fernandolavoz.cl/los-derechos-y-los-humanos

Sobre Fernando Lavoz

Fernando Lavoz Bustamante (Santiago, 1966) es fotógrafo documental y audiovisualista, con una destacada trayectoria en proyectos de largo aliento sobre temas sociales. Su trabajo ha sido publicado en medios como The New York Times, TIME Magazine, The Guardian y El País. Ha recibido premios como Fotografía y Derechos Humanos (Museo de la Memoria) y POY Latam.

Inauguración: Miércoles 27 de agosto – 13:00 hrs.

Lugar: Galería La Caracola, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt

Abierta hasta: 7 de octubre

Entrada liberada

Relacionados

El Ciudadano

“Jardín Fotográfico de la Memoria” exposición colectiva de fotografía se presentará en Valparaíso

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Exposición “Víctor Jara. Dos miradas. 50 años”: En Curico inauguran muestra fotográfica sobre el destacado creador nacional

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Las ruinas del futuro”:  Exposición rescata patrimonios materiales e inmateriales de la región de Coquimbo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Abrazo de China y Chile en Valparaíso: Emotiva inauguración de exposición fotográfica “Encanto de Shanghái, Futuro Ilimitado”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Exposición fotográfica Shanghái Futuro Ilimitado abierta hasta el 20 de mayo

Hace 3 meses
El Ciudadano

Muestra fotográfica en Metro Santiago: Autoridades destacan rol del arte para la reinserción de jóvenes infractores

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fallece Sebastião Salgado, figura emblemática del fotoperiodismo y defensor del medioambiente

Hace 3 meses
El Ciudadano

Exposición fotográfica “Encanto de Shanghái, Futuro Ilimitado” llega a la ciudad de Valparaíso

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Palestina tiene una pena": Exposición fotográfica de Belal Khaled llega al Museo Violeta Parra

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano