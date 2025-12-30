Festival de la Memoria llega al Estadio Nacional: Artistas de Chile y el extranjero para una jornada que promete ser histórica

El 7 de marzo de 2026, el Estadio Nacional de Santiago se transformará en un gran espacio cultural con la realización de MUDA: Música, Derechos Humanos y Arte, un festival que reunirá a artistas nacionales e internacionales junto a proyectos escénicos y musicales creados especialmente para esta edición.

MUDA es organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución a cargo de este Sitio de Memoria -patrocinado por Amnesty Internacional-, que en esta ocasión propone una nueva forma de habitar el estadio: desde la creación artística, la música, la emoción y el encuentro ciudadano.

«MUDA es una invitación a encontrarnos a través del arte y la música, entendiendo la memoria como una experiencia cultural compartida y proyectada hacia el futuro. No existe un lugar más emblemático para ello que el Estadio Nacional, espacio de memoria que, tras haber sido el mayor centro de prisión y tortura del país durante la dictadura, hoy acoge encuentros culturales y artísticos que dialogan con su historia», planteó Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación.

En esa línea, el directivo informó que la totalidad de los fondos recaudados en MUDA será destinada a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, y de diversos Sitios de Memoria a lo largo de Chile, «contribuyendo a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones».

Artistas y preventa especial

El próximo 7 de enero, exactamente a 2 meses del evento, MUDA anunciará a través de sus plataformas oficiales los primeros artistas nacionales e internacionales de su cartel.

«Será una congregación de grandes nombres no solo de la música, el arte y la cultura, sino también del compromiso por la defensa de la democracia y los derechos humanos, para una jornada que promete ser histórica», indicaron desde la organización del evento.

Desde hoy, ya se encuentran disponibles las entradas con valores que van desde los $15.000 a los $43.000 mil pesos + cargos por servicios. La preventa en verde cuenta con un 20% de descuento y estará vigente sólo hasta el 7 de enero a través de www.festivalmuda.cl.

El Ciudadano