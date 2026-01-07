Festival de la Memoria reveló sus primeros artistas confirmados: Histórico encuentro es el 7 de marzo en el Estadio Nacional

El Festival de la Memoria MUDA reveló los primeros artistas confirmados que participarán en el evento, patrocinado por Amnesty Internacional, y fechado para el 7 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional.

Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación «Estadio Nacional Memoria Nacional», a cargo de la organización del evento, explicó que buscaron «un cartel diverso, que reúna diferentes estilos y generaciones».

«Por un lado, están figuras clásicas como Inti-Illimani y Piero; por otro, artistas contemporáneas como Ana Tijoux y Javiera Mena. Además, la programación incluye a Los Tetas, Camila Moreno y MC Millaray, junto con creadores esenciales como Mauricio Redolés, Electrodomésticos y Metalengua, entre otros», puntualizó Acevedo.

Esta «mezcla única» se completa con Banda de la Memoria, un proyecto colectivo que trabaja desde el relevo y la reinterpretación de la canción con contenido social, político y de memoria, integrado por Cuti Aste, Edita Rojas, Jorge Campos, Ismael Oddó, Pedro Villagra y un selecto grupo de invitados de primer nivel.

«A esta propuesta se suman la energía festiva de Tomo Como Rey, los vibrantes ritmos afrobrasileños de Bixiga 70 y la presencia del destacado músico y productor Alain Johannes. Desde distintos estilos y países, todos confluyen en un evento inédito donde la música de todas las épocas se encuentra en un mismo escenario y dialoga a través de la memoria», destacó Marcelo Acevedo.

Pero hay más: Este anuncio es apenas el primero de tres. «Dentro de las próximas semanas se seguirá ampliando el line up con nuevas confirmaciones, prometiendo una experiencia artística aún más robusta y diversa», aseguraron desde la organización del Festival de la Memoria.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.festivalmuda.cl, con valores que van desde los $15.000 a los $40.000 mil pesos (+ cargos por servicios) y un 20% de descuento activo hasta las 23:59 hrs. del miércoles 7 de enero.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, Los fondos recaudados serán destinados a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país, contribuyendo así a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones. Sigue leyendo sobre esta iniciativa:

El Ciudadano