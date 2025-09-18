Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llega por primera vez a Chile

Luego de su 21° edición realizada en Buenos Aires en junio, llega a Chile por primera vez el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH), proyecto cultural fundado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD) de Argentina.

La gestión correspondió a una alianza con la Fundación Iguales, lo que permitirá que distintas salas de Santiago estrenen más de 10 producciones audiovisuales que visibilizan historias sobre memoria, diversidad y territorio, provenientes de países como Argentina, Chile, Suiza, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Portugal, entre otros.

Las funciones se realizarán entre el viernes 26 de septiembre y el jueves 2 de octubre en dependencias del Centro Arte Alameda – Sala CEINA (Arturo Prat #33), Centro de Cine y Creación – Cine CCC (Raulí #581), Sala K – U. Mayor (Marín #321) y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Av. Matucana #501).

Películas

La película de apertura será «Hanami» (Denise Fernandes, 2024), una coproducción entre Suiza, Portugal y Cabo Verde que explora temas como la maternidad, la identidad, la conexión con la naturaleza y la lentitud del paso del tiempo a partir de la vida de Nana, una niña que crece en la isla volcánica de Cabo Verde. La función se realizará el viernes 26 de septiembre a las 20:00 horas, en el Centro Arte Alameda – Sala CEINA.

La memoria histórica tendrá un lugar destacado en la programación con películas como «Identidad» (Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez-Salessi, Argentina y Reino Unido, 2025), que sigue la historia de Daniel Santucho Navajas, apropiado durante la dictadura cívico-militar argentina; y «Se busca» (Mariano Pozzi, Argentina 2023), una serie que retrata casos inspirados en la restitución de bebés gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, y que contará con la presencia de su director en la proyección.

Se suman en la misma temática «Un mundo recobrado» (Laura Bondarevsky, Argentina y Uruguay, 2025), una reconstrucción íntima de memorias familiares y militancias políticas; «No nos moverán» (Pierre Saint-Martin Castellanos, México, 2024), una ficción sobre la búsqueda de justicia y la memoria de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco; y cortos como «Torres contra el olvido» (Mariana Sandina, Chile, 2024), que aborda la experiencia de prisión política de su padre; o «Hermanos Casablanca» (Santiago O’Ryan y José Navarro, Chile, 2024), que une memoria familiar y desapariciones en el mar durante la dictadura chilena.

En tanto, el eje de las migraciones y exilios se hará presente con películas como «Little Syria» (Madalina Rosca y Reem Karssli, Portugal, Alemania y Rumania, 2025), sobre jóvenes sirios entre el desarraigo y la esperanza en Europa; y «Dos menos» (Taroa Zúñiga Silva y Carlos Zerpa, Chile y Venezuela, 2024), que enlaza las vidas de dos mujeres migrantes en Chile, mostrando cómo persisten las violencias estatales a través del tiempo.

Por su parte, la diversidad y la igualdad de género se expresan en relatos como «Out of Uganda» (Rolando Colla y Josef Burri, Suiza, 2022), donde jóvenes LGBTQ+ buscan sobrevivir a la persecución y encuentran en el exilio su única salida; «Por tu bien» (Axel Monsú, Argentina, 2024), una ficción que muestra cómo una adolescente desafía los mandatos religiosos y patriarcales de su comunidad para tomar las riendas de su vida; e «Incêndio» (Nico da Costa, Brasil, 2024), un corto experimental sobre el poder transformador del fuego.

Finalmente, las temáticas de ambiente y pueblos originarios están presentes en títulos como «I am the river, the river is me» (Petr Lom, Nueva Zelanda, Noruega y Países Bajos, 2024), un recorrido espiritual por el río Whanganui guiado por la cosmovisión maorí; «Paraíso» (Ana Rieper, Brasil, 2024), que explora la relación entre colonialismo, tierra y resistencias a través de archivos y música popular; y «Forets» (Simon Plouffe, Canadá, 2022), que revela la memoria de un bosque inundado por una represa hidroeléctrica.

Las entradas estarán a la venta en las respectivas boleterías virtuales de cada sede: Passline (Centro Arte Alameda), Ecopass (Cine CCC) y Ticketplus (Sala K). Las funciones en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tienen ingreso libre y gratuito.

Puedes ver los trailers de las producciones haciendo click acá.

El Ciudadano