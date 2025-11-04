Festival Internacional de Documentales de Santiago presentó su programación 2025 con «lo mejor del cine de lo real»

Desde el martes 4 de noviembre está disponible la programación completa de FIDOCS 29, el Festival Internacional de Documentales de Santiago que se realizará del 19 al 26 de noviembre, en un circuito caminable en sus 4 sedes en el centro de la capital: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y Sala Cine Centro de Extensión UC.

Entre los estrenos de grandes nombres del cine contemporáneo que trae el festival están ‘Cover-Up’, un thriller político sobre el reportero estadounidense ganador del Pulitzer -quien reveló el rol de la CIA en Chile- Seymour Hersh, co dirigida por Mark Obenhaus, y la ganadora del Óscar 2015 Laura Poitras (‘Citizenfour’, ‘All the Beauty and the Bloodshed’).

También estará ‘Sotto le nuvole’, una meditación visual sobre el pasado y presente de Nápoles del cineasta ítalo-estadounidense Gianfranco Rosi, estrenada en el Festival de Venecia; y ‘O Riso e a Faca’ del portugués Pedro Pinho, que tuvo su premiere en Una cierta mirada de Cannes y aborda el neocolonialismo en tierras africanas.

Asimismo, la invitada de honor 2025, Lucrecia Martel, abrirá esta edición con ‘Nuestra tierra’, su primer documental -también estrenado en el Festival de Venecia- y reciente ganador a Mejor película del Festival de Cine de Londres. Este estreno en Chile tendrá una segunda función abierta a público el viernes 21 de noviembre a las 19.45 horas en Sala K/ U. Mayor.

A solo días de comenzar el festival, su directora artística Antonia Girardi, comenta: “Esta edición está marcada por diversas reflexiones sobre el territorio y cómo resistimos a los conflictos más adversos, a través de la construcción o reconstrucción de imágenes e historias capaces de sobrevivir en el tiempo. En esta línea, contaremos con la presencia de importantes figuras que han revolucionado el cine contemporáneo como Lucrecia Martel y nuevas voces como la cineasta argentino-británica Jessica Sarah Rinland o el artista multidisciplinario taiwanés Su Hui-Yu, que son parte de los focos que ofrece FIDOCS 29”.

‘Ghost Elephants’ de Werner Herzog

En ese sentido, otro foco está dedicado a la fotógrafa y cineasta Cecilia Mangini (1927-2021), pionera del cine documental italiano de posguerra; su obra se caracteriza por una mirada social y política profundamente comprometida.

Mientras, Ventana Docudays UA es una muestra en alianza con el Festival Internacional de Cine Documental de Derechos Humanos Docudays UA, que reúne 3 documentales que exploran los ecos del conflicto entre Ucrania y Rusia: ‘2000 Meters to Andriivka’ de Mstyslav Chernov, ‘Fragments of Ice’ de Maria Stoianova, y ‘Militantropos’, dirigida por Yelizaveta Smith, Alina Gorlova y Simon Mozgovyi.

Para Martín Castillo, director de programación de FIDOCS 29, la curatoría de este año trazará un recorrido que va, desde la función inaugural hasta el cierre, uniendo territorios, memorias y resistencias: “Además, ese mismo impulso atraviesa tanto la competencia nacional como la internacional, desplegando una cartografía sensible donde realidades distantes se conectan a través del cine de lo real. En un presente saturado de imágenes virales, planas y desechables, el Festival apuesta por un cine que se resiste a lo inmediato: observa, escucha y devuelve espesor a la mirada”.

En esa línea, la función de clausura -estreno en Santiago- es ‘With Hasan in Gaza’ de Kamal Aljafari (foto de portada), una reflexión cinematográfica sobre la memoria, la pérdida y el paso del tiempo. Este documental tendrá además una función abierta al público el miércoles 26 de noviembre a las 20.30 horas en Centro Arte Alameda – Sala CEINA, donde también se abordará la causa palestina con ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’ de Sepideh Farsi.

Mientras, la libanesa ‘Partition’ de Diana Allan (Competencia Internacional) y el corto ‘Baisanos’ de Andrés y Francisca Khamis (Competencia nacional de cortos emergentes) transforman la experiencia del exilio y la ocupación en una poética de resistencia.

Memoria política

Una línea que siempre ha estado presente en la historia de FIDOCS es la memoria política. Con ‘Cartas a mis padres muertos’ de Ignacio Agüero (Funciones especiales), el autor entrelaza más de 5 décadas de su vida con la historia sociopolítica de Chile; al igual que ‘La vida que vendrá’ de Karin Cuyul (Competencia nacional), cuyo eje rearticula la historia chilena, desde la Unidad Popular hasta el presente, a través de archivos no oficiales y registros amateurs.

El conflicto medioambiental, en tanto, se podrá ver en documentales como ‘Shifting Baselines’ de Julien Elie (Competencia internacional) y ‘Desierto verde’ de Meliza Luna Venegas, (Competencia nacional). Ambos tratan la relación entre humanidad y naturaleza con miradas que van de lo poético a lo político.

Por otro lado, tres ensayos sobre la cultura visual, el arte performativo y el presente digital son parte de las películas que se podrán ver en la sección Funciones especiales: ‘Videoheaven’ de Alex Ross Perry, que rescata al videoclub como un espacio fundamental para la cultura cinematográfica; ‘Monk in Pieces’ de David C. Roberts y Billy Shebar, retrato coral de la compositora y artista multidisciplinaria Meredith Monk que se exhibe en alianza con el Festival Internacional de Cine y Documental Musical IN-EDIT Chile; y ‘Paul’ de Denis Côté, que sigue a un hombre depresivo que encuentra redención limpiando casas de dominatrices, compartiendo su experiencia en Instagram.

Mientras, FIDOCS Expandido, espacio para el encuentro interdisciplinar, este año se enfocará en las siguientes experiencias: la obra experimental ‘Dipolo Fase III’ de Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda; el cortometraje ‘Lengua muerta’ de José Jiménez; y la videoperformance: ‘El Estado soy yo’, de Carlos Flores y Sebastián Arriagada. Esta última será una actividad abierta al público con inscripción previa que se desarrollará en el marco de Escuela FIDOCS.

Por último, como es tradición, el Festival funciona como una vitrina de estrenos nacionales e internacionales que usualmente quedan fuera de los circuitos comerciales de exhibición.

Este año, en la Competencia internacional, destacan ‘El Príncipe de Nanawa’ de Clarisa Navas que tendrá su estreno en Santiago; ‘Imag’o de Déni Oumar Pitsaev -ganadora del Ojo de Oro en Cannes-; y ‘White Snail’ de Elsa Kremser y Levin Peter, que se exhibirán por primera vez en nuestro país.

Asimismo, en la Competencia nacional tendrán sus premiere en Chile ‘Esa otra selva blanca’ de Teresa Arredono, ‘Nueve diferentes matices de un mismo color’ de Carlos Vásquez Méndez y ‘Cobija’ de Pamela Pequeño. Por último, ‘La corazonada’ de Diego Soto tendrá su estreno en la capital en FIDOCS.

Revisa la programación completa en Fidocs.cl

El Ciudadano