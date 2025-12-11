Festival Internacional Teatro A Mil presenta su programación gratuita para enero 2026

El Festival Internacional Teatro A Mil, presentado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP – y que se desarrollará entre el 3 y el 25 de enero de 2026 en la Región Metropolitana y otras ciudades del país -, anunció su espectacular programación gratuita que será parte de su 33° edición.

26 serán los espectáculos que se presentarán en 23 comunas del país, incluyendo Pudahuel, Puente Alto, Renca, Peñalolén y Santiago.

La Directora General de la Fundación Teatro A Mil, Carmen Romero, se refirió a la importancia de que el arte llegue a la cotidianidad de la sociedad. “Este 2026 quisimos profundizar en el patrimonio cultural no como algo estático, sino como una fuerza viva que dialoga con las comunidades. Esta programación gratuita busca precisamente eso: que las calles, las plazas y los barrios se conviertan en espacios donde lo ancestral convive con lo contemporáneo, recordándonos que la cultura Sí importa es un puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que estamos llamados a imaginar juntos.”

“La cultura es imprescindible para construir comunidades más seguras, dignas y conectadas. Teatro a Mil nos permite recuperar, habitar y disfrutar el espacio público, sin distinciones de ningún tipo. En BHP estamos convencidos que el desarrollo no se mide solo en números, sino también en la capacidad de generar instancias donde la creatividad y la diversidad florezcan, tal como nuestra compañía busca contribuir a la sociedad, a través de hacer comunidad, de lo que llamamos valor social”, cuenta René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos Minerals Americas de BHP.

Música, danza y marionetas se apoderarán de las calles

De Chile estarán los aclamados de 31 Minutos, quienes cierran un exitoso 2025 tras alcanzar millones de visualizaciones con su propio Tiny Desk Concert y con el reciente estreno de su segundo largometraje, Calurosa Navidad. El show de títeres liderado por Tulio Triviño presentará la obra Don Quijote, versionando de forma delirante el clásico de Miguel de Cervantes en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén.

Uno de los pasacalles que recorrerá varias comunas de la región es El gigante y los niños Wara Wara, el nuevo estreno de La Patogallina. Es el recorrido de unos pequeños viajeros (de 4 metros de altura) del tiempo que vienen a despertar al gigante (de 7 metros) y recibir todo su conocimiento sobre el espacio. La misma compañía estará presente con el espectáculo circense Luisa de América.

A casi 20 años desde la llegada de la Pequeña Gigante en 2007, del Tío Escafandra en 2010 y de Miniatures en 2018, vuelve la compañía francesa Royal De Luxe con Apesanteur, una insólita puesta en escena donde detectives y astronautas viajan en el tiempo para resolver un crimen, todo esto en el tras bambalinas de la grabación de una serie.

Su Talka, Choque de fuego, que llegan desde el país Vasco transformarán en una verdadera fiesta cada espacio donde se presenten, haciendo saltar a chicos y grandes mezclando el ritmo y la pirotecnia.

Brasil, en tanto, traerá la espectacularidad de su propio carnaval con Caos en los trópicos, un colorido pasacalle que mezcla la cultura popular carioca con un homenaje al movimiento Tropicália.

El mar arriba a la capital con Océano: los peces inundan la calle, de Ariete Producciones, una intervención en la que participan 22 especies de diversos animales acuáticos para concientizar sobre la contaminación de su ecosistema. Todas las piezas están hechas con materiales reciclados.

Desde Asia llegan dos espectáculos de Corea del Sur: la performance TR-Edition: life is but a dream y la obra de teatro pansori Monjeon Bonpuri, que explora la complejidad de la comunicación familiar. Además, desde China se presenta El encanto de la marioneta oriental, un espectáculo con títeres, telas y música.

LAB Escénico

Además de los espectáculos, como siempre el Festival contará con su espacio participativo y de formación, LAB Escénico. Entre las actividades organizadas se encuentran talleres, conversaciones post función, clases magistrales y diversas instancias formativas.

Un momento destinado a la reflexión, experimentación y profundización de la mano de los artistas que fundamentan este certamen, provenientes de 21 países diferentes.



Para conocer toda la programación disponible, visita el sitio teatroamil.cl.



Imágenes: Labatalla.cl (portada) / FITAM (Lorenzo Mella / Mido Martin / ICONTACT).

Gracias.