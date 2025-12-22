Festival «La Ruta del Mapocho» abre convocatoria 2025 para cantoras de la Región Metropolitana

El festival «La Ruta del Mapocho: El Festival Integrador de la Voz Femenina» ha lanzado oficialmente el llamado para participar en su segunda edición. Este certamen busca fortalecer el encuentro entre comunidades locales, migrantes y pueblos originarios a través del talento musical femenino en la Región Metropolitana.

Organizado por la Fundación SuperArte, el festival se consolida como una plataforma de visibilización y desarrollo para artistas emergentes, utilizando el arte como una herramienta de transformación social.

Tras el éxito de su primera versión en 2024 – donde participaron más de 70 cantoras de 12 comunas -, el festival regresa con su característico teatro móvil. Este escenario itinerante recorrerá las riberas del río Mapocho, llevando la música a espacios comunitarios y plazas públicas.

«La Ruta del Mapocho es una invitación a compartir voces, historias y emociones. Creemos en el talento y liderazgo de nuestras mujeres», destaca Víctor Mesarina, Director de Fundación SuperArte.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 16 años, sin límite de edad, pertenecientes a cualquier comuna de la Región Metropolitana y de todos los orígenes. Se consideran cantoras emergentes, sin exigencias adicionales más allá de su motivación y talento.

Las interesadas tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para inscribirse a través de los siguientes canales:

• Sitio Web: www.larutadelmapocho.cl.

• WhatsApp: +56 9 5726 0739.

• Correo: [email protected].

Un total de 80 cantoras serán seleccionadas para representar a sus territorios en 10 jornadas de música en vivo, durante marzo y abril de 2026. El recorrido del teatro móvil incluirá presentaciones distribuidas en El Monte, Talagante, Peñaflor, Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Independencia y Lo Barnechea, más una final en comuna por definir.

Formación profesional en la Academia Verónica Villarroel

Uno de los mayores atractivos del festival es el plan de premios y formación. Las 16 finalistas (elegidas por jurado y voto popular) accederán a un programa que incluye:

• Coaching Vocal: Formación profesional en la prestigiosa Academia Verónica Villarroel (de 3 a 6 meses según el lugar obtenido).

• Difusión: Promoción en redes sociales y permanencia en la cartelera del Teatro Móvil SuperArte por un año.

• Vinculación Territorial: Cada finalista realizará una clínica barrial gratuita en su comunidad.

Toda la información sobre fechas, sedes y contenidos se irá actualizando en www.larutadelmapocho.cl y en las redes sociales de @larutadelmapochofestival.

Proyecto impulsado por el Gobierno de Santiago y financiado por el Fondo 8% FNDR, aprobado por el Consejo Regional.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.