Festival MUDA cambia de fecha pero se amplía a 2 días: 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional

El Festival MUDA -Música, Derechos Humanos y Arte- anunció un cambio de fecha y una locación aumentada para la nueva cita, el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026, en el Parque Estadio Nacional.

Desde la organización informaron que la decisión fue motivada «por el crecimiento de la convocatoria ciudadana, de las organizaciones y el interés de los artistas, lo que transforma al festival en una experiencia cultural extendida y familiar, consolidándose como el gran encuentro en torno a la memoria y los derechos humanos de 2026».

Así, lo que nació como una jornada única en el Estadio Nacional se convierte ahora en un festival de larga duración, gracias a la amplitud y versatilidad del Parque, un nuevo espacio que permitirá contar con más escenarios y una programación nutrida, generando una oferta artística más diversa y transversal.

Asimismo, «se podrán habilitar circuitos de memoria abiertos al público para crear conciencia colectiva y acercar la historia a nuevas generaciones, y ofrecer mayor capacidad de circulación con áreas acondicionadas para el descanso, zonas gastronómicas y espacios familiares», agregaron desde la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución organizadora del encuentro.

«MUDA creció más de lo que imaginábamos. Más artistas, más organizaciones y más ciudadanía quisieron ser parte de este encuentro. Frente a esa realidad, tomamos la decisión más coherente con nuestro espíritu: darle al festival el espacio que merece», explicó Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación.

Nuevos artistas confirmados

En línea con esta ampliación, MUDA mantiene y suma nuevos nombres a su cartel, reuniendo a figuras fundamentales de la música nacional e internacional.

A los ya anunciados como Ana Tijoux, Piero, Javiera Mena, Inti-Illimani, Mauricio Redolés, MC Millaray, Los Tetas, La Banda de la Memoria, Tomo Como Rey, Camila Moreno, Electrodomésticos y Metalengua, se suman ahora el proyecto Full, con la música de Fulano; los insignes Sol y Lluvia; Claudio Narea, histórico guitarrista de Los Prisioneros; Pascuala Ilabaca & Fauna con su fusión de raíces y vanguardia; Nano Stern, cantautor y multiinstrumentista de gran trayectoria; Daniel Muñoz y Los Concho e’ Vino, con su exploración de la bohemia criolla; Consequence of Energy, ensamble rockero de proyección internacional; Pancho Villa, voz ineludible de la trova local; Chinoy, reconocido cantautor y liricista; González y Los Asistentes, poesía, rock y música experimental; y Teorema, referente absoluto del freestyle nacional.

«A ellos se sumarán nuevos anuncios en las próximas semanas, completando una programación que promete recorrer géneros, generaciones y territorios», apuntaron desde la organización del festival.

Preservar la memoria histórica

Marcelo Acevedo destacó que esta ampliación de fechas y contenidos fortalece el objetivo original del festival: «Apoyar solidariamente a quienes trabajan día a día por preservar la memoria histórica y proyectarla hacia el futuro, pues tal como fue informado desde sus primeros anuncios, la recaudación será destinada a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos sitios de memoria a lo largo del país que no cuentan con financiamiento estatal, como Cerro Chena, Irán #3037 (ex Venda Sexy), Hornos de Lonquén y Casa Valenzuela Velásquez (Talca), entre otros».

El listado completo de los Sitios de Memoria que solicitaron acceder a los recursos de MUDA está disponible en la página web festivalmuda.cl.

Información sobre las entradas

Respecto a los tickets, se informó que todas las entradas ya adquiridas para la fecha original –7 de marzo– serán válidas para las dos nuevas jornadas del festival, manteniendo su valor y beneficios.

Quienes requieran mayor información o eventuales devoluciones podrán acceder a un proceso facilitado a través de la misma web festivalmuda.cl.

El Ciudadano