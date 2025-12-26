Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

El evento ofrecerá una cartelera con más de 50 espectáculos a precios accesibles, funciones gratuitas y una nueva edición de la Escuela Off, su espacio de formación artística

Autor: El Ciudadano
El Festival Internacional Santiago Off 2026 llega con un espíritu celebratorio. Tras una década y media de crecimiento junto a artistas y comunidades, el encuentro abre la venta de entradas para una edición que reunirá teatro, danza, música y performance bajo el concepto de la insurgencia creativa.

Con representantes de Chile, Colombia, México, España, Francia, Argentina y Brasil, el festival reafirma su compromiso con los lenguajes contemporáneos. “Lo nuestro es conectar a la gente con la escena que está pasando ahora y que será historia mañana”, asegura Carla Valles, directora de Gestión y Contenidos.

La edición número 15 se sostiene en la irrupción de nuevas voces que disputan sentidos en el presente, transformando las artes escénicas en un espacio de pensamiento y disidencia.

Una inauguración explosiva

La cita inaugural del evento es el jueves 22 de enero a las 19:00 horas en la Plaza de la Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho. La apertura será una experiencia simultánea que incluirá un espectacular concierto de la banda chilena Metalengua.

La celebración también agenda una presentación de la cantautora colombiana La Muchacha, y la acción performática Hoguera de la compañía La Patriótico Interesante.

Programación destacada, Escuela Off y actividades gratuitas

Uno de los platos fuertes será el debut en Chile de Marina Otero (Argentina – España) con su obra «AYOUB». Esta conferencia performática, que aborda temas como la migración y el conflicto en Gaza, se presentará el 23 y 24 de enero en la Estación Mapocho.

En el ámbito nacional, destaca la obra «Pasta Base» de la compañía Teatro del Amor. El monólogo, protagonizado por Felipe Zepeda, se presentará el 27 y 28 de enero en el Teatro del Puente, explorando con crudeza la realidad del consumo de sustancias en Chile.

Además, y siempre fiel a su identidad territorial, el festival mantendrá la Escuela Off, espacio de formación artística. Todas estas actividades serán gratuitas para el público, con inscripción previa en Santiagooff.com.

Durante diez días, Santiago Off invita a sumarse a una cartelera que cruza generaciones y territorios, consolidándose como un punto de encuentro vibrante y auténtico, y convirtiéndose en una instancia que ha sabido vincular la excelencia e investigación artística con el acceso popular.

Los detalles de la programación pueden encontrarse en Santiagooff.com.

Fuente: Santiagocultura.cl.
