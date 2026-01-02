Festival VAM 2026: Valparaíso se consolida como el epicentro de la música y la industria cultural

El Festival VAM 2026 regresa con más fuerza que nunca. Del miércoles 7 al sábado 10 de enero, Valparaíso y la Región de Valparaíso se transformarán en el principal polo creativo del país, reuniendo a artistas, gestores y profesionales en un evento que celebra nuestra identidad como Ciudad Creativa de la Música UNESCO.

La octava edición del festival ofrece una cartelera diversa que incluye showcases, paneles de conversación, talleres formativos y exhibición de videoclips. El objetivo es claro: potenciar la profesionalización de la industria musical chilena y su internacionalización.

La inauguración oficial será el miércoles 7 de enero a las 19:30 hrs. El plato fuerte de la jornada será la charla magistral de Álvaro Díaz, titulada “La Regla Primordial: la historia de 31 Minutos desde adentro”. Una oportunidad única para conocer el proceso creativo detrás de uno de los hitos culturales más importantes de Chile.

Ejes estratégicos del festival

Para esta edición, el VAM ha definido tres líneas curatoriales que guiarán las actividades. Música y Turismo, enfocada en el turismo cultural y el desarrollo sostenible; Desarrollo de la Industria Musical, centrada en creación, producción, música en vivo e internacionalización; y Ciudades Creativas de la Música UNESCO, con énfasis en gobernanza cultural, redes globales y políticas públicas.

El VAM 2026 no solo es un evento local; es una plataforma global con la participación de 11 países invitados. Delegaciones de Valencia Music City (España), Liverpool (Reino Unido) y la Cumbre de Música Indígena de Canadá se darán cita con representantes nacionales de Concepción, Frutillar y Valparaíso.

Se proyectan más de mil reuniones de negocios, consolidando al festival como el espacio ideal para el networking y la creación de redes de circulación artística.

Artistas confirmados y escenarios en la región

La música en vivo se tomará cinco escenarios estratégicos entre las 17:00 y las 20:00 horas, seguidos de un festival nocturno. Entre los nombres confirmados destacan Cristóbal Briceño, Candelabro, Hesse Kassel, Pascuala Ilabaca, la banda uruguaya Filo, el proyecto colombiano Frailejón, además de Masquemúsica, La Orquesta del Viento y La Deyabu, entre muchos otros.

Las charlas y paneles se realizarán en el Palacio Rioja de Viña del Mar y en Duoc UC, Edificio Cousiño de Valparaíso, mientras que el festival se desarrollará en Club Segundo Piso, Trotamundos Valparaíso y el Teatro Municipal de Quilpué.

Para finalizar esta semana de cultura, el viernes 16 de enero se realizará un gran concierto de clausura gratuito en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con la presentación de Diego Lorenzini, acompañado por Mora Lucay y Camila Bañados.

Gran parte de la programación – talleres, paneles y conciertos – contará con acceso liberado, previa reserva de entradas a través de Portaldisc.

Mayores informaciones y detalles en Vam.la.