FICValdivia abre su convocatoria 2026 y anuncia “An Incomplete Calendar” como su Film de Apertura

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) abre oficialmente su convocatoria 2026 y anuncia como Film de Apertura “An Incomplete Calendar”, el nuevo largometraje de la artista e investigadora iraní afincada en Canadá, Sanaz Sohrabi. La película, que tendrá su estreno mundial en Cinéma du Réel, festival international du film documentaire, llega a Valdivia como una de las propuestas más relevantes del cine de no ficción contemporáneo.

“An Incomplete Calendar” (Canadá, Irán, Turquía, Venezuela. 2026. 77′) reconstruye la historia del vinilo “Rhymes and Songs for OPEC”, grabado en 1980 por el Coro de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela para conmemorar los 20 años de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada durante la Conferencia de Bagdad en 1960. A través de archivos y canciones olvidadas, la película plantea el petróleo no como una mercancía, sino como una herramienta política para las luchas de liberación en Palestina y la construcción de la solidaridad panárabe entre 1960 y 1970.

Con este título, la realizadora cierra una trilogía iniciada en 2020 con “One Image, Two Acts”, que obtuvo la Mención Especial de Jurado en FICValdivia 2021, y continuada en 2023 con “Scenes of Extraction”, consolidando un proyecto que vincula cine ensayo, archivo y reflexión crítica sobre la historia visual de la extracción petrolera en Irán y Asia Occidental.

La directora, Sanaz Sohrabi, expresa su conexión con Chile y lo que significa para ella presentarse en Valdivia: “Crecimos con una profunda conciencia de la historia política de Chile debido a sus similitudes con las sufridas por Irán: intervenciones imperialistas, golpes de Estado y extractivismo. En 2021, en FICValdivia, sentí que la película había encontrado un público crítico en Chile. Sabía que las imágenes y la historia resultarían familiares, y recibir la Mención Especial del Jurado fue realmente especial. No pude asistir al festival en 2021 debido a la pandemia, por lo que regresar a Valdivia en persona y tener ‘An Incomplete Calendar‘ como Film de Apertura del festival tiene un profundo significado para mí y es un testimonio de la importancia de estas historias compartidas, a la luz que actualmente las intervenciones y ataques militares siguen presentes como un sombrío recordatorio de las secuelas de los intereses energéticos coloniales en Oriente Medio y Latinoamérica”.

De este modo, FICValdivia reafirma su línea curatorial enfocada en promover obras que dialogan con los debates contemporáneos sobre historia, soberanía y representación. Asimismo, su director Raúl Carmargo, comentó: “Para nosotros es sumamente importante relevar el cine de África, Oriente, Latinoamérica y el Caribe, cuyos territorios históricamente hicieron fuerza común a la hora de emprender las luchas decoloniales del sur global. Este carácter tricontinental dejó de manifiesto que era posible una concepción del mundo distinta al tradicional eje signado por las superpotencias de la guerra fría, relevando a su vez que era también posible pensar un arte y un cine distinto desde dicho sur. Es por esto que nos parecía fundamental que nuestro Film de Apertura fuese ‘An Incomplete Calendar’, ya que marca una continuidad y honra aquella posibilidad de pensar y hacer un cine distinto, rescatando artísticamente una historia olvidada que a la vez tiene ecos con la actual situación mundial. Es por ello que estamos sumamente orgullosos que Sanaz Sohrabi haya aceptado nuestra invitación y que pueda presentarla presencialmente en Valdivia”.

Convocatoria 2026

Ya están disponibles las bases de la convocatoria para el 33° Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia), que contempla cinco categorías competitivas: Selección Oficial Largometraje, Selección Oficial Largometraje Juvenil, Selección Oficial Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe, Selección Oficial Cortometraje Infantil de Latinoamérica y el Caribe, y Selección Oficial Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual.

Fundado por la Universidad Austral de Chile, producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y convocado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, FICValdivia ofrece a realizadoras y realizadores audiovisuales un espacio de exhibición y competencia, promoviendo la producción audiovisual nacional e internacional de calidad artística. El festival se realizará entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

Podrán participar obras terminadas a partir del 1º de marzo de 2025, siempre que su estreno en Chile se realice en FICValdivia. Todas las obras inscritas en las distintas categorías serán sometidas a un proceso de selección a cargo del equipo de programación del festival. La Selección Oficial será anunciada durante el mes de septiembre en el sitio web oficial Ficvaldivia.cl.

La inscripción, a través de la plataforma Festhome, estará abierta desde el lunes 9 de marzo hasta el viernes 24 de abril de 2026 a las 18:00 horas de Chile continental (UTC-4). El jurado estará compuesto por destacadas personalidades del ámbito audiovisual, artístico y cultural, tanto nacionales como internacionales.

Para dudas o consultas sobre la convocatoria 2026, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]. Se recibirán consultas en español e inglés.

• Bases español.

• Bases inglés.

FICValdivia cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el apoyo del Comité de Fomento Los Ríos de Corfo.

Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales.