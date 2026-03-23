Flangr fusiona el espacio con el nu metal en su nuevo sencillo “Rayos Gamma”

El proyecto liderado por Joaquín Macaya lanza un adelanto de su primer álbum y recorre colegios de Santiago vinculando la música con la ciencia

Flangr fusiona el espacio con el nu metal en su nuevo sencillo “Rayos Gamma”
El Ciudadano

El panorama musical chileno recibe una propuesta que desafía los límites de la atmósfera. Flangr, el proyecto encabezado por Joaquín Macaya, ha consolidado su identidad utilizando sonidos reales del cosmos para crear piezas de estudio. Tras hitos internacionales como sus presentaciones en la NASA y la Expo Osaka, la agrupación presenta “Rayos Gamma”, un sencillo que marca una evolución hacia sonidos más crudos y directos.

Esta nueva entrega se distancia de sus trabajos previos al integrar influencias del rock alternativo y el nu metal. Según explica Macaya, la canción captura un momento de quiebre emocional en la narrativa de su próximo disco. El músico detalla que el tema posee un tono agresivo e impulsivo, situándose en un punto donde el protagonista busca olvidar su pasado. Respecto a la propuesta visual que acompaña el estreno, el líder de la banda señala que el video representa el viaje hacia Marte, funcionando como un experimento entre la catarsis y la levitación.

Divulgación científica a través del ritmo

Además de los lanzamientos en plataformas, Flangr está ejecutando una ambiciosa gira educativa con presentaciones en más de 30 establecimientos de la Región Metropolitana. La iniciativa, apoyada por el Instituto Chileno Norteamericano y La Araucana, transforma el concierto en una herramienta pedagógica que acerca la astronomía a los estudiantes mediante charlas y presentaciones en vivo.

El proyecto reafirma así su rol como puente entre el arte y la investigación espacial, utilizando registros de organizaciones astronómicas de primer nivel para construir su lenguaje sonoro. Con este despliegue, Flangr se posiciona como una banda innovadora en la escena del rock nacional, y una activa plataforma de difusión científica en las aulas chilenas.

Fuente: Musicachilena.cl.
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