FOJI abre postulaciones para su nueva Orquesta Infantil de Cuerdas 2026: requisitos y cómo participar

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) tiene el agrado de anunciar la conformación de un nuevo elenco, denominado Orquesta Infantil de Cuerdas, conjunto que adopta el formato de camerata. La iniciativa busca ofrecer a niños y niñas de entre 10 y 15 años la posibilidad de profundizar sus conocimientos musicales a través de la experiencia colectiva, enfocada en la interpretación de instrumentos de cuerda frotada.

Los participantes contarán con el acompañamiento de instructores de alto nivel, quienes orientarán el proceso formativo y entregarán estrategias de estudio personalizadas para potenciar el aprendizaje. Asimismo, se dispondrá de instrumentos según requerimientos y disponibilidad, acceso a recursos pedagógicos como métodos y repertorios, y apoyo psicosocial adaptado a las necesidades de cada integrante y sus familias.

Los ensayos parciales y tuttis se desarrollarán de manera presencial en la sede de FOJI, ubicada en Bellavista #0990, comuna de Providencia, Santiago. La beca comenzará el 10 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. Estas fechas podrían experimentar ajustes en caso de situaciones de fuerza mayor.

¿Quiénes pueden postular?

Podrán inscribirse niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2011 y el 21 de diciembre de 2016, que acrediten conocimientos en alguno de los siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello o contrabajo.

Será requisito contar con un profesor o profesora de instrumento durante el año 2026. Tanto los postulantes como sus padres o apoderados deberán disponer de Cédula Nacional de Identidad o Cédula de Identidad para Extranjeros vigente al cierre del proceso. Además, se exigirá domicilio y/o permanencia temporal o definitiva en la Región Metropolitana, al menos hasta la finalización del convenio.

¿Cómo postular?

El formulario de inscripción se encuentra disponible hasta el día 13 de marzo de 2026. Quienes deseen participar deberán completarlo de manera online, accediendo al enlace indicado en las bases de la convocatoria.

Los cupos disponibles por instrumento son los siguientes:

Violín: 11 cupos

Viola: 4 cupos

Violoncellos: 4 cupos

Contrabajos: 3 cupos

Las consultas relacionadas con el proceso de postulación se recibirán hasta el 10 de marzo de 2026 y deberán canalizarse a través de Éskil Flores Gutiérrez, Jefe de la Escuela de Orquestas, mediante el formulario dispuesto.

Sobre FOJI

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) se dedica a promover el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo Chile accedan a una mejor calidad de vida a través de la práctica musical de sus elencos; acercando la música de concierto a todas las personas, sin distinción.



Desde su modelo formativo, FOJI busca contribuir al desarrollo integral de los becados/as mediante el fomento de la práctica musical de sus elencos y enseñanza dentro de un marco de respeto y compromiso social, entregando una experiencia formativa caracterizada por ser activa y colaborativa, con acceso social y territorial, que procura las condiciones óptimas para el logro de los objetivos formativos.



Más información en Foji.cl.



FOJI cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.