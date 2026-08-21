Franco Franco: el cuerpo como manifiesto en la electrónica oscura

La electrónica más cruda del circuito independiente santiaguino tiene un nuevo protagonista. Franco Franco rompe el silencio con su reciente EP, «Así habló mi cuerpo», una pieza que no busca complacer, sino confrontar. A través de texturas darkwave y new beat, el músico transforma vivencias íntimas en un paisaje sonoro donde la identidad sexual y la resiliencia toman el control absoluto.

El núcleo del material es una declaración de principios sin filtros. Desde la canción homónima, Franco Franco utiliza sintetizadores pesados para subrayar versos que exploran la libertad personal y la construcción de la identidad. «Fue un impulso orgánico, como si mi cuerpo exigiera expresarse con máxima intensidad», explica el autor sobre la creación de este material, que fue lanzado oficialmente a mediados de agosto.

Entre la resiliencia y la memoria

El álbum no teme navegar por las zonas grises de la experiencia humana. Versiones actualizadas de cortes previos, como «Síndrome Yukiko II», funcionan como crónicas de procesos de salud complejos, donde la música se convierte en un refugio contra la adversidad. Asimismo, tracks como «Bestia II» extienden un puente hacia la denuncia social al colaborar con otros artistas para visibilizar el acoso constante que sufren las mujeres.

Con este lanzamiento, el productor consolida una trayectoria que comenzó hace una década. Su sonido, que ha transitado desde la experimentación con raíces andinas hasta la electrónica más oscura, hoy se alinea con una urgencia política y disidente. Más que un conjunto de canciones, esta entrega es la bitácora de una voz que ha sabido articular su crecimiento personal mediante sintetizadores y una visión artística tan honesta como provocadora.

Fuente: Revistacloset.cl.

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