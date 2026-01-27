«Gabriela Mistral en cinco dimensiones»: muestra itinerante regresa al Museo Histórico Nacional

En el Museo Histórico Nacional (MHN) puede visitarse, hasta fines de febrero, la exposición «El legado de las palabras: Gabriela Mistral en cinco dimensiones». La muestra, que conmemora las ocho décadas desde que la poeta recibiera el máximo galardón de la Academia Sueca, ofrece un recorrido profundo por la trayectoria de una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Tras un exitoso paso por el Museo del Limarí y diversas comunas del país, la exhibición se encuentra en sus últimas semanas de presentación en la capital. El enfoque curatorial del MHN busca romper con la imagen unidimensional de la poeta, invitando al público a descubrir a la Mistral educadora, pensadora, diplomática, poeta y Nobel.

Un recorrido por su historia

La exposición utiliza imágenes de la colección del MHN y otras instituciones nacionales para contextualizar el impacto de su obra. Uno de los grandes atractivos para los visitantes es la reproducción fotográfica del Diploma del Premio Nobel de Literatura de 1945. Este documento, cuyo original es custodiado por el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional, simboliza el hito que cambió la historia de las letras hispanoamericanas.

A través de cinco ejes temáticos – educadora, pensadora, diplomática, poeta y nobel -, los asistentes pueden comprender cómo su labor en las aulas rurales de Chile se transformó en una voz diplomática y social que resonó en todo el mundo, convirtiéndola en un ícono de la identidad nacional que sigue vigente a 80 años de su consagración.

Coordenadas

• Exposición «El legado de las palabras: Gabriela Mistral en cinco dimensiones».

Abierta hasta el 28 de febrero de 2026. Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Museo Histórico Nacional, Plaza de Armas 951, Santiago Centro.

Entrada liberada.