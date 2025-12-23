“Gepinto 2005-2025”: Gepe celebra 20 años de su disco debut con un íntimo álbum en vivo

A dos décadas del lanzamiento que revolucionó la música popular chilena, el cantautor estrena un nuevo registro grabado en la emblemática Sala Master, y anticipa su paso por el Festival de Olmué y Lollapalooza Chile 2026

El año 2005 marcó un antes y un después en el pop chileno contemporáneo, con el lanzamiento de «Gepinto». Hoy, a 20 años de aquel hito, Gepe conmemora su debut discográfico con el estreno de «Gepinto 2005-2025 / En vivo Sala Master», un álbum que captura la esencia de los conciertos realizados los días 5 y 6 de noviembre recién pasados, en el tradicional escenario de la Radio Universidad de Chile.

Este regreso a la Sala Master carga con un simbolismo especial, ya que fue en este mismo escenario donde un joven Daniel Riveros presentó por primera vez las canciones que definirían su carrera.

Un formato íntimo para un clásico renovado

El nuevo álbum en vivo ofrece una relectura de las composiciones originales desde la madurez artística actual del músico. Para este registro, Gepe se presentó en formato de trío junto a Miguel Molina y Marcelo Cornejo, logrando una atmósfera de cercanía que realza la sensibilidad de temas que hoy son considerados de culto.

Este lanzamiento digital se complementa con la reciente publicación del libro “Gepinto. Las cosas que aquí se guardan” (Colectivo Abejorros), una obra que recopila relatos del artista y testimonios de quienes vivieron sus primeros años creativos.

El estreno de este álbum no es solo un ejercicio de nostalgia, sino la antesala de una de las temporadas más activas para el músico chileno. Su agenda confirmada para los próximos meses incluye una Gira de Verano nacional, y presentaciones en el Festival del Huaso de Olmué (17 de enero de 2026) y Lollapalooza Chile 2026 (viernes 13 de marzo).

Vigencia de un disco fundamental

«Gepinto» es recordado como el disco que rompió moldes estéticos e interpretativos en la música nacional. Al revisitarlo hoy, Gepe no solo celebra su propia historia, sino que ratifica la influencia de un álbum que sigue resonando en las nuevas generaciones de artistas y en una audiencia que ha crecido junto a él durante dos décadas.

