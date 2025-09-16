Gira gratuita de Teatro Lambe Lambe llega hoy a Chiloé, con seis espectáculos para uno

Un espectáculo íntimo y conmovedor desembarca en el archipiélago. La Red Lambe Norte Chile presenta su gira «Un Derrotero Nortino con Marionetas, Teatro Lambe Lambe», un recorrido cultural que unirá el norte y el sur de Chile a través del arte en miniatura. Con entrada liberada, esta experiencia única de teatro lambe lambe llega a Chiloé los días martes 16 y miércoles 17 de septiembre, ofreciendo seis emotivas obras para un solo espectador a la vez.



El proyecto, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca conectar territorios, sensibilidades y memorias a través del poético lenguaje de las marionetas. El teatro en miniatura se desarrolla al interior de una caja, donde el sonido, la iluminación y complejas escenografías dan vida a historias profundas. Cada función es un encuentro íntimo que reencanta al espectador con lo pequeño y lo esencial.

Un viaje de norte a sur a través del arte

Esta gira es organizada por la Red Lambe Norte Chile, un colectivo de 13 artistas de distintas ciudades del norte del país, desde Arica hasta Vicuña. En esta ocasión, ocho de sus integrantes se embarcaron en este viaje cultural, llevando consigo historias que exploran desde el patrimonio ancestral hasta las emociones más cotidianas.

El recorrido por Chiloé tiene dos fechas:

Martes 16 de septiembre: De 13:00 a 16:00 horas, la gira se presentará en el Colegio Amador Cárdenas Paredes , en Achao , comuna de Quinchao, en una jornada cerrada para la comunidad educativa.

De 13:00 a 16:00 horas, la gira se presentará en el , en , comuna de Quinchao, en una jornada cerrada para la comunidad educativa. Miércoles 17 de septiembre: De 13:00 a 16:00 horas, el público general podrá disfrutar de las funciones en el Centro Cultural Capanegra, en Castro. Esta jornada se realiza en el marco del Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo (FITICH), a pasos de la iglesia de Nercón.

Obras que rescatan nuestra identidad

Las seis piezas de teatro lambe lambe que se exhibirán abordan una variada gama de temáticas, invitando a la reflexión y al asombro. Las obras son:

Chinchorro (Andrés Ubilla): Un rescate del legado milenario de la cultura ancestral del norte de Chile.

(Andrés Ubilla): Un rescate del legado milenario de la cultura ancestral del norte de Chile. La nube emocional (Vania Erazo): Una reflexión sobre las emociones y el deterioro ambiental.

(Vania Erazo): Una reflexión sobre las emociones y el deterioro ambiental. El mensaje de Wiracocha (Rodrigo Durán): Un relato que rescata la cosmovisión andina y la conexión con la tierra.

(Rodrigo Durán): Un relato que rescata la cosmovisión andina y la conexión con la tierra. El perro de todos (Graciela Pizarro): Una historia íntima sobre el deseo de libertad desde la mirada de un perro.

(Graciela Pizarro): Una historia íntima sobre el deseo de libertad desde la mirada de un perro. Arles, el sueño de Van Gogh (Gloria Carmona): Una pieza onírica que se sumerge en el mundo interior del artista.

(Gloria Carmona): Una pieza onírica que se sumerge en el mundo interior del artista. Los Gentiles (Yllay Terry): Un relato de la cosmovisión del norte de Chile sobre seres diminutos que evitan el contacto con el sol.

Fuente: chilecultura.gob.cl.