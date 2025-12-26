Gloria del Canto: la aclamada ópera que parodia la farándula llega a Frutillar y Concepción en 2026

Tras un comentado y exitoso estreno en el GAM de Santiago el pasado 2013, Gloria del Canto, la ópera de cámara en tono de comedia creada por Sebastián Errázuriz, regresa a los escenarios nacionales. Bajo la dirección de María Izquierdo y Claudia Yolín, esta nueva puesta en escena transforma el teatro en un dispositivo performativo donde el lenguaje audiovisual y la plástica actoral se entrelazan para retratar la modernidad.

Funciones 2026

• El espectacular montaje tendrá sus próximas funciones en Frutillar, Región de Los Lagos, el jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en la sala tronador del hermoso Teatro del Lago (Avenida Philippi 1.000).

• La obra también se presentará en el Teatro Biobío de Concepción (Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez 477), el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026, a las 20:00 horas.

Hilarante sátira a la televisión chilena

Gloria del Canto es una parodia veloz y punzante sobre el mundo de la farándula. Con música compuesta y dirigida por Errázuriz, el montaje cuenta con un elenco de cinco destacados cantantes nacionales, potenciando además la presencia de talentos regionales.

La obra logra una sintonía perfecta con todo tipo de audiencias, navegando entre el humor, la belleza melódica y el melodrama. Una propuesta imprescindible para quienes buscan una fusión entre la potencia vocal de la ópera y la vanguardia teatral.

La trama nos sitúa en el set de SDQ (Se dice que), un programa de farándula en plena decadencia. Sus conductores, una pareja desgastada por la televisión fácil, intentan desesperadamente salvar el rating.

Raquel, la productora, tiene un plan maestro: invitar en vivo a Gloria del Canto, una estrella internacional que triunfó fuera de Chile. Su llegada desata el caos cuando Aníbal, el conductor, se desestabiliza al reencontrarse con Gloria, con quien tuvo un antiguo romance.

Aunque la invitada estelar solo desea promocionar su nueva película, el programa se convierte en una trampa para desenterrar su pasado. La aparición de Cynthia López, una amiga de la infancia despechada, amenaza con revelar verdades que nadie esperaba.

«Un montaje que utiliza la risa para reflexionar sobre la fama, el olvido y las capas de la imagen pública en la era moderna.»

La obra cuenta con el financiamiento de los Gobiernos Regionales del Biobío y de Los Lagos, y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y la Convocatoria Compañías de Trayectoria de las Artes Escénicas 2024.





