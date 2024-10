Han Kang, primera surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura

La escritora surcoreana Han Kang, conocida principalmente por su novela La vegetariana, ha sido galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura. Es la primera vez que una escritora de su país recibe el prestigioso galardón, marcando un hito en la historia literaria de Corea del Sur. El anuncio se realizó en Estocolmo por el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, quien destacó la “intensa prosa poética” de Han y su capacidad para “afrontar traumas históricos y exponer la fragilidad de la vida humana”.

La obra más destacada de Han, La vegetariana, publicada en 2007, ganó reconocimiento internacional tras obtener el Premio Booker Internacional en 2016, luego de ser traducida al inglés. La novela, que mezcla lo surrealista con lo introspectivo, narra la historia de una ama de casa que decide dejar de comer carne, lo que provoca desconcierto en su familia. Con el tiempo, su rechazo a la comida y a la vida misma la lleva a soñar con convertirse en un árbol que se nutra solo de la luz del sol.

Porochista Khakpour, en su reseña para The New York Times, describió a Han como una “visionaria” en la literatura surcoreana, destacando la singularidad de su estilo narrativo. La concesión del Nobel a Han Kang fue inesperada, ya que antes del anuncio, las casas de apuestas apuntaban como favorita a la escritora china Can Xue, cuyas novelas vanguardistas desafían las convenciones literarias tradicionales.

Nacida en 1970 en Gwangju, Corea del Sur, Han creció en una familia literaria, aunque su padre, también novelista, no alcanzó el éxito internacional que ella ha logrado. Un episodio clave en su vida fue la masacre de Gwangju en 1980, cuando las fuerzas del gobierno reprimieron violentamente a manifestantes prodemocráticos, un hecho que Han considera fundamental en su visión sobre la violencia humana. En una entrevista en 2016, la autora mencionó cómo ese suceso marcó su trayectoria y ha influido en muchas de sus obras, incluidas Actos humanos (2014), donde retrata una brutal represión policial contra activistas.

Han Kang estudió Literatura en la Universidad Yonsei de Corea, y sus primeras publicaciones fueron poemas. Su primera novela, Black Deer, publicada en 1998, es una obra de misterio sobre la desaparición de una mujer. No obstante, fue a finales de la década de los 90 cuando empezó a gestar la idea de una historia corta sobre una mujer que se convierte en planta, concepto que más tarde desarrollaría en La vegetariana, consolidándola como una de las voces más originales de la literatura contemporánea.

Entre otras obras notables de Han se encuentran Blanco, que también fue nominada al Premio Booker Internacional, y La clase de griego, publicada en inglés en 2023. En esta última novela, una mujer pierde la capacidad de hablar e intenta recuperarla aprendiendo griego antiguo, una muestra más de la continua exploración de Han sobre los límites del cuerpo y el lenguaje.

Anders Olsson, presidente del comité del Nobel, elogió la obra de Han, destacando su “conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos”, y cómo su estilo poético y experimental la ha posicionado como una innovadora de la prosa contemporánea. Esta característica ha sido clave en su reconocimiento a nivel global, especialmente por su habilidad para entrelazar lo físico y lo espiritual de manera compleja y emotiva.

El Premio Nobel de Literatura es el máximo reconocimiento en el mundo de las letras, y para Han Kang significa el coronamiento de una carrera marcada por su particular visión literaria y su exploración de temas universales a través de una lente profundamente personal. Además del prestigio, el galardón viene acompañado de un premio de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de dólares).

En los últimos años, la Academia Sueca ha intentado diversificar los perfiles de los autores galardonados, tras recibir críticas por la escasa representación de mujeres y autores fuera de Europa y Norteamérica. Han Kang se une a una lista de escritores recientes que incluyen a Louise Glück, Annie Ernaux y Abdulrazak Gurnah, quienes han sido reconocidos por sus contribuciones a la literatura mundial.

En el galardonado del año pasado, el autor y dramaturgo Jon Fosse, fue premiado por sus novelas de prosa densa, caracterizadas por largas frases y una profunda exploración espiritual. Con la concesión de este Nobel a Han Kang, la literatura surcoreana recibe un reconocimiento internacional sin precedentes, y se espera que su obra continúe captando la atención de lectores de todo el mundo.

