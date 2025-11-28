Hidrometeoro 2025 en Valdivia: el festival de artes sonoras regresa con un llamado a la «Harmonia»

El próximo sábado 6 de diciembre, el Parque Harnecker de Valdivia será el escenario de la cuarta edición del Festival Hidrometeoro 2025, la plataforma dedicada a la difusión, experimentación y contemplación de las artes sonoras en el Sur de Chile.

Bajo el concepto central de «Harmonia» – armonía y concordia -, el festival convoca a la comunidad a un espacio de tranquilidad y convivencia con el entorno, buscando el equilibrio interno y externo a través de sonidos y melodías que enlazan el cuerpo y espíritu con la biósfera.

Música, poesía y experimentación sonora

La jornada, que es una actividad gratuita (con aporte voluntario) y apta para toda la familia, comenzará a las 15:00 horas con las instalaciones sonoras interactivas. El artista y educador Javier Soto, y la pianista Charlotte Francess, compartirán con el público sus entretenidos juguetes y exploraciones en torno a la física y el sonido, invitando a la experimentación musical.

A partir de las 17:00 horas, el festival presentará las performances de las artistas Javi Karapa, Josefina Camus, Insectas y El futuro no existe, todas interesantes propuestas que entrelazan paisaje sonoro, poesía y música.

Hidrometeoro 2025 promete una inmersión en diferentes capas, texturas y sensaciones, consolidando a Valdivia como un centro de experimentación sonora y cultural.

Coordenadas

Cuarta edición del festival de artes sonoras Hidrometeoro.

Sábado 6 de diciembre, de 15 a 20 horas.

Parque Harnecker, Avenida Pedro Montt 779, Valdivia.

Actividad familiar gratuita, con aporte voluntario.

¡Trae tu manta y picnic para disfrutar y compartir toda una tarde de armonía!