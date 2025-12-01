Histórico: Los Jaivas interpretará “Alturas de Macchu Picchu” en el Estadio Nacional

La leyenda viva del rock progresivo latinoamericano, Los Jaivas, anuncia un espectáculo sin precedentes. El próximo domingo 7 de diciembre, el Estadio Nacional será testigo de un histórico show, cuando la banda chilena interpre de manera íntegra su disco cumbre: «Alturas de Macchu Picchu».

El evento, bautizado como Los Jaivas, Siempre, está diseñado como un gran homenaje a más de seis décadas de trayectoria del grupo y al vasto patrimonio cultural latinoamericano.

«Alturas de Macchu Picchu»: una obra maestra en vivo

Publicada en 1981, «Alturas de Macchu Picchu» es considerada una de las cumbres creativas del rock progresivo chileno y continental. La pieza es una fusión magistral que combina la poesía de Pablo Neruda con un lenguaje sonoro innovador, integrando sintetizadores, rock y la riqueza de los instrumentos andinos. Su influencia es un referente ineludible en la música nacional.

El concierto incluirá la ejecución completa de este álbum fundamental, brindando una oportunidad única de vivir la obra en su máximo esplendor, y también un emocionante recorrido por los temas más emblemáticos de su repertorio, que forman parte de la memoria colectiva, como “Todos Juntos”, “Mira Niñita”, “Mambo de Machaguay” e “Hijos de la Tierra”.

Un espectáculo inmersivo y de gran escala

Para una ocasión tan monumental, la producción en el Estadio Nacional estará a la altura del legado de Los Jaivas. El show incorporará por primera vez una puesta en escena de gran escala, diseñada para ser una experiencia sensorial y emocional única.

Se utilizarán pantallas de alta capacidad técnica, visuales inmersivos y una mezcla de disciplinas artísticas que potenciarán el carácter simbólico de la música. Performance, poesía, elementos rituales y lenguajes visuales contemporáneos se fusionarán para celebrar un legado que trasciende generaciones.

Los Jaivas, Siempre es el reencuentro con un patrimonio que sigue proyectándose con una fuerza inigualable en el presente. Entradas a través de Ticketmaster.cl.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.