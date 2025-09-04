Homenaje a Gustavo Becerra-Schmidt: concierto gratuito celebra el legado de un pilar de la música chilena

En el mes de la chilenidad la Universidad Academia de Humanismo Cristiano rinde tributo al creador nacional, con un selecto repertorio de su obra maestra de fusión folclórica

Autor: El Ciudadano
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano invita a un concierto gratuito para conmemorar el centenario del nacimiento de Gustavo Becerra-Schmidt, uno de los compositores más influyentes e innovadores de Chile. El evento se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre, en la sede de la universidad.

Este homenaje, que busca destacar el patrimonio musical chileno, contará con la actuación de la WAK Big Band, dirigida por el reconocido músico Jaime Vásquez. La pieza central del programa será la interpretación de “Canciones de Alta Copa” (1962), una obra emblemática de Becerra-Schmidt que fusiona de manera magistral la música tradicional chilena – como la cueca, la tonada y el vals – con las técnicas de vanguardia del siglo XX. La suite está basada en textos del poeta Andrés Sabella.

Becerra-Schmidt, cuya vasta obra incluye desde sinfonías hasta música electroacústica, fue una figura clave en la creación musical del país. Después del golpe de Estado de 1973, se exilió en Alemania, donde continuó su carrera y mantuvo su influencia en la escena musical chilena a distancia.

Una obra clave de la música contemporánea

Canciones de Alta Copa” es un claro ejemplo del espíritu innovador del compositor. La obra, que se estrenó parcialmente en 1962 con la participación del guitarrista Víctor Jara, se destaca por su ingeniosa y humorística musicalización de la poesía popular chilena. La partitura completa fue grabada por primera vez en 1970.

El profesor Jaime Vásquez resaltó la importancia de este evento, afirmando que no solo permite valorar el patrimonio nacional, sino que también ofrece a los jóvenes músicos una oportunidad para conectar con los procesos históricos y culturales que definen nuestra identidad. El concierto es una ocasión única para presenciar una de las obras más importantes de la música contemporánea chilena interpretada por una nueva generación.

Coordenadas

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Serrano 150, metro Universidad de Chile.
Viernes 5 de septiembre, 18:30 horas.
Entrada Liberada.

