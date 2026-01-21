Homenaje a Pedro Lemebel: lectura pública de «Las viudas odiosas» en el Centro Cultural La Moneda

A 11 años de la partida del icónico escritor y cronista chileno Pedro Lemebel, el panorama cultural de Santiago se prepara para rendirle tributo. Mañana jueves 22 de enero, el Centro Cultural La Moneda (CCLM) será el escenario de una jornada de lectura pública dedicada a su memoria y a la difusión del libro compilatorio Las viudas odiosas de Lemebel (Siempreviva Ediciones, 2025).

El evento, organizado en conjunto con Siempreviva Ediciones y Revista Clóset, busca no solo recordar la figura del autor de Tengo miedo torero, sino también poner en valor las voces y testimonios que mantienen vivo su legado disruptivo y periférico.

Un encuentro entre amigos, activismo y literatura

La actividad será moderada por el periodista y activista LGBTIQ+ Víctor Hugo Robles, conocido popularmente como “el Che de los gays”, quien estuvo a cargo de la edición de este nuevo volumen.

La jornada contará con la participación de un panel diverso de autores y figuras cercanas al entorno del escritor, quienes compartirán textos y vivencias:

Geraldine Mardones: Sobrina de Pedro Lemebel.

Sobrina de Pedro Lemebel. Juan Pablo Pozo: Escritor.

Escritor. Oxi Fernández: Actriz y gestora cultural.

Actriz y gestora cultural. Pedro Marinello: Fotógrafo.

Fotógrafo. Víctor Hugo Robles: Editor y periodista.

Como cierre de este homenaje, el músico Esteban Ermitaño interpretará en vivo la canción Levemente Lemebel, una pieza que captura la esencia del «pájaro de la noche».

Coordenadas

• Jornada de lectura pública del libro Las viudas odiosas de Lemebel.

Jueves 22 de enero de 2026, 18:00 horas.

Centro Cultural La Moneda, Espacio Lector (Nivel -3). Metro La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.

Actividad gratuita, cupos limitados.

Importante: La reserva del cupo será válida sólo hasta 10 minutos antes de comenzar la actividad, pasado ese periodo se priorizará a las personas que estén presencialmente en el lugar, por lo que se solicita puntualidad.

Fuente: CCLM.cl.

Imagen encabezado de Paz Errázuriz.

