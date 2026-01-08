Japón 2026 en La Serena: talleres, artes y tradiciones niponas llegan a la ULS

La Universidad de La Serena (ULS), en colaboración con la Embajada del Japón en Chile y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ha anunciado la realización de “Japan 2026”. Este evento cultural, que se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de enero, ofrecerá a la comunidad una inmersión profunda en la riqueza artística, filosófica y social del país del sol naciente.

Las actividades están diseñadas para toda la familia y buscan fortalecer los lazos históricos y diplomáticos que la institución mantiene con Japón desde el año 2008.

Un programa centrado en la tradición y la armonía

La programación de Japan 2026 se desplegará en diversos campus de la Universidad y tendrá como escenario principal el emblemático Jardín Japonés de La Serena “Kokoro no Niwa”, el parque de su tipo más grande de Sudamérica.

Durante tres días intensos de actividades, la comunidad podrá participar en talleres de caligrafía (Shodo), origami, juegos tradicionales y demostraciones culturales propias del país del sol naciente.

La rectora de la Universidad de La Serena, Dra. Luperfina Rojas, subrayó la importancia de este puente invaluable de aprendizaje:

«Cada una de estas iniciativas renueva un vínculo histórico que permite a familias y visitantes conocer de primera mano los valores, la disciplina y la profunda sensibilidad artística del pueblo japonés».

Coordenadas

• Evento cultural “Japan 2026”

• Del 19 al 21 de enero de 2026.

• Espacios Universidad de La Serena y Jardín Japonés “Kokoro no Niwa”.

• Actividades abiertas a la comunidad regional y turistas.

Este encuentro representa una oportunidad única durante la temporada estival para explorar el equilibrio entre la tradición milenaria y la modernidad japonesa en el corazón de la Región de Coquimbo. El programa detallado de horarios y locaciones específicas será difundido en los próximos días a través de los canales oficiales de la Universidad.

Fuente y mayores informaciones: Userena.cl.

