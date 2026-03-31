Javiera Electra presenta “Helíade” en Centro Arte Alameda: “La voz siempre va a ser un elemento que va a estar al frente”

Con la publicación del potente álbum “Helíade”, en octubre de 2025, la cantautora Javiera Electra consolidó su camino como una de las artistas más innovadoras en la nueva generación de cantautoras chilenas, presentando un trabajo conceptual, de tintes art-pop y folk experimental. La revista Rolling Stone lo escogió como uno de los mejores discos en español del año, y por si fuera poco, estrenó una sesión en la icónica estación de radio KEXP.

“Todo se acopló de la mejor manera posible” comenta Electra a propósito de estos logros, y su participación junto a Mon Laferte y Akriila en el Festival de Viña, interpretando Pa donde se fue. “En un momento me complicaba la idea de no poder hacer el concierto de lanzamiento oficial más cercano a la fecha de lanzamiento, que fue en octubre”.

Y es que, efectivamente, el próximo concierto en el Centro Arte Alameda, el miércoles 22 de abril, será la ocasión para celebrar el lanzamiento oficial de “Helíade” en vivo, con una puesta en escena que le haga justicia al álbum: “Estoy trabajando desde ya en una escenografía que pueda llevar a la perfección el concepto del disco, de la mujer transformada en árbol, y creo que el duelo será el tema que va a atravesar el concierto de inicio a fin”, señala la artista.

“Quiero llevar este imaginario de la Helíade, del mito, a lo físico”, añade Electra. Esta apuesta por el trabajo conceptual desde la teatralidad y la escenografía ha acompañado su desarrollo artístico desde el comienzo de su recorrido, cantando en el transporte público y en actividades junto a la comunidad de artistas y trabajadoras sexuales trans / travesti de Valparaíso.

Se trata de un trabajo de largo aliento: “‘Helíade’ en realidad fue el primer trabajo que yo comencé a producir”, explica Electra. Sin embargo, durante este proceso la artista publicó en 2023 el EP Reprís. “Reprís fue un ejercicio que no me tomó más de una semana componer y producir, como para poder descansar de tanto trabajo que me ha tomado hacer ‘Helíade’”, añade.

“Así que creo que la evolución de mi sonido es al revés: Reprís sería como la evolución de mi sonido. Creo que he evolucionado a poder hacer canciones más sencillas, más intuitivas, y experimentar más con menos elementos. ‘Helíade’ es un disco muy maximalista, que apela a la perfección y con una producción que intenta estar a la altura de las emociones”.

Sin embargo, atravesando estas distintas etapas hay elementos que no cambian en el corazón del trabajo de Javiera Electra: “el elemento principal que yo creo que caracteriza mi identidad musical es la cantautoría, por lo tanto la voz siempre va a ser un elemento que va a estar al frente”, explica la artista. “Si se experimenta con la voz, serán capas que acompañen una voz que siempre estará limpia y al frente. Creo que eso, y siempre estar acompañada de cuerdas, en este caso la guitarra acústica”.

El concierto del próximo miércoles 22 de abril en el Centro Arte Alameda permitirá presenciar esta raíz de cantautoría envuelta en la complejidad narrativa y teatral de «Helíade», en el esperado lanzamiento oficial del álbum en vivo, un hito más en el camino de Javiera Electra que continúa avanzando a paso firme.

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