Javiera Lupayante cuestiona el rol del artista a través de la limpieza en el MAC Quinta Normal

En las salas del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Quinta Normal, la artista Javiera Lupayante presenta Memoria, propuesta que desafía las convenciones académicas del sistema cultural chileno. Su obra nace de la tensión entre su formación universitaria y la dificultad real de producir objetos artísticos en un entorno donde las herramientas tradicionales suelen parecer ajenas. Ante este escenario, Lupayante eleva una acción cotidiana y habitualmente invisibilizada a la categoría de práctica creativa: el acto de limpiar.

A través de gestos mínimos como barrer, desplazar residuos y recolectar polvo, la autora convierte el cuerpo en un instrumento de protesta silenciosa. La muestra reflexiona sobre las exclusiones que operan en el campo visual, cuestionando la validez de un título profesional cuando este parece otorgar «más nombre que sentido» ante la falta de certezas económicas y sociales.

El polvo como materia simbólica y la persistencia del registro

La instalación integra diversos lenguajes que refuerzan la idea de la persistencia y el anonimato. Destacan caligrafías repetitivas de la frase «artista visual», las cuales conviven con dispositivos sonoros y videoregistros que extienden estas acciones domésticas en el tiempo. Estos elementos evidencian la brecha existente entre las expectativas de las bellas artes y la precarización de la vida cotidiana en el Chile actual.

Con esta intervención, Lupayante busca replantear su identidad como creadora, sugiriendo que limpiar no es solo un oficio relegado, sino un gesto cargado de significado político. La obra invita al espectador a mirar aquello que sobra y a considerar el residuo como una prueba de la existencia de quienes sostienen el sistema desde los márgenes.

Coordenadas

• Exposición Memoria, de Javiera Lupayante.

Disponible hasta el 29 de marzo de 2026.

Fuente: Mac.uchile.cl.

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