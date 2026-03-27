Javiera Lupayante cuestiona el rol del artista a través de la limpieza en el MAC Quinta Normal

La exposición Memoria, que finaliza este 29 de marzo, transforma el acto de limpiar en una herramienta crítica frente a la precariedad y las jerarquías del mundo del arte

Javiera Lupayante cuestiona el rol del artista a través de la limpieza en el MAC Quinta Normal
El Ciudadano

En las salas del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Quinta Normal, la artista Javiera Lupayante presenta Memoria, propuesta que desafía las convenciones académicas del sistema cultural chileno. Su obra nace de la tensión entre su formación universitaria y la dificultad real de producir objetos artísticos en un entorno donde las herramientas tradicionales suelen parecer ajenas. Ante este escenario, Lupayante eleva una acción cotidiana y habitualmente invisibilizada a la categoría de práctica creativa: el acto de limpiar.

A través de gestos mínimos como barrer, desplazar residuos y recolectar polvo, la autora convierte el cuerpo en un instrumento de protesta silenciosa. La muestra reflexiona sobre las exclusiones que operan en el campo visual, cuestionando la validez de un título profesional cuando este parece otorgar «más nombre que sentido» ante la falta de certezas económicas y sociales.

El polvo como materia simbólica y la persistencia del registro

La instalación integra diversos lenguajes que refuerzan la idea de la persistencia y el anonimato. Destacan caligrafías repetitivas de la frase «artista visual», las cuales conviven con dispositivos sonoros y videoregistros que extienden estas acciones domésticas en el tiempo. Estos elementos evidencian la brecha existente entre las expectativas de las bellas artes y la precarización de la vida cotidiana en el Chile actual.

Con esta intervención, Lupayante busca replantear su identidad como creadora, sugiriendo que limpiar no es solo un oficio relegado, sino un gesto cargado de significado político. La obra invita al espectador a mirar aquello que sobra y a considerar el residuo como una prueba de la existencia de quienes sostienen el sistema desde los márgenes.

Coordenadas

• Exposición Memoria, de Javiera Lupayante.
Disponible hasta el 29 de marzo de 2026.

Fuente: Mac.uchile.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

El enigma de la cotorra argentina: últimos días para visitar la muestra de Valentina Soto en el MAC Quinta Normal

Hace 1 semana
El Ciudadano

El cuerpo como altar: la potencia del ritual contemporáneo en MAC Quinta Normal

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Fungi Cosmology: la red invisible de los hongos se toma los espacios culturales de Santiago

Hace 1 semana
El Ciudadano

U. de Chile despide a uno de sus maestros: Falleció Gonzalo Díaz Cuevas, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Eclosión": El arte textil de Daniela Vera en el Museo Histórico de la UACh

Hace 2 días
El Ciudadano

"Colores de nuestro bosque": una experiencia de arte inclusivo inspirada en Pablo Neruda

Hace 2 meses
El Ciudadano

El arte contemporáneo rompe el silencio sobre el duelo gestacional, en Valparaíso

Hace 1 mes
El Ciudadano

El Museo del Patrimonio y la Creatividad de El Quisco presenta una propuesta de arte textil que une el diseño japonés con el paisaje chileno

Hace 1 mes
El Ciudadano

Nora Unda presenta "El Camino Amarillo": un viaje sensorial de plasticina y color en el MAVI UC

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano