Jeshu estrena “La Vida en el Infierno”: un EP que redefine el concepto de amar en libertad

El panorama del pop independiente recibe una de sus propuestas más audaces del año. Jeshu, el proyecto solista de Manuel Suárez, ha lanzado oficialmente su más reciente producción discográfica titulada “La Vida en el Infierno”. Se trata de un EP de seis canciones donde el funk, el soul y la música de raíz se entrelazan para narrar las complejidades de un romance apasionado.

Un relato sobre el amor prohibido y la tentación

“La Vida en el Infierno” no es solo una colección de canciones; es un concepto emocional que explora las dualidades del afecto: el placer y el peligro, el fuego y la redención. El disco está dedicado especialmente a quienes mantienen vínculos afectivos en secreto, invitando a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de amar sin el peso del juicio ajeno.

“Este disco es para quienes aman en silencio, pero se sienten en llamas. Nace desde la pasión y la emoción, y espero que llegue al corazón de todos los que lo escuchen”, comenta Jeshu sobre su obra.

Producción de alto nivel y trayectoria

La propuesta sonora de Jeshu destaca por una rica instrumentación, que rinde homenaje a diversos géneros como disco, rock, soul y r&b. Su música se caracteriza por el uso de diferentes texturas, en una mezcla equilibrada entre sintetizadores modernos, vientos vibrantes y la elegancia de las cuerdas frotadas (violines).

El desarrollo de este EP tomó más de un año de trabajo meticuloso. Fue grabado y producido de forma independiente por Branco Daniel, contando con la mezcla de Ricardo Peña y la masterización del reconocido Chalo González.

Jeshu llega a este lanzamiento tras un intenso periodo de consolidación en la escena musical nacional. La crítica especializada ha emitido elogios constantes por la originalidad y frescura de su propuesta artística. Destaca su Nominación a Mejor Canción en los Premios Índigo por su sencillo “Tu Otra Opción”, y su exitoso paso por el Festival Volar 2025 en Valparaíso.

Con este trabajo, Jeshu se posiciona como una de las voces más interesantes de la música actual, entregando lo que él mismo define como su obra más ambiciosa hasta la fecha. El EP ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming.

Fuente: Musicachilena.cl.

