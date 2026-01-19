Jesucristo Superestrella Panguipulli 2026: Gran estreno de teatro comunitario en Los Ríos

Este jueves 22 de enero de 2026 se vivirá un hito cultural en la Región de Los Ríos con el esperado estreno oficial de la obra Jesucristo Superestrella Panguipulli 2026. Este espectacular montaje teatral y musical, de carácter netamente comunitario, se presentará en el Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli, consolidando un espacio de encuentro y talento local.

El debut suma además funciones oficiales para los días viernes 23 y sábado 24 de enero, siempre a las 20:00 horas.

Jesucristo Superestrella

Jesucristo Superestrella es una clásica ópera rock que profundiza en la última semana de la vida de Jesús desde una perspectiva humana y crítica. Bajo la dirección de Pablo Quiroga, esta versión destaca por su gran despliegue artístico, integrando teatro, música en vivo, coro, danza, e inclusión en lengua de señas, para ofrecer un espectáculo intenso y emotivo que conecta con el público más allá de lo religioso.

Las voces y actuaciones de Felipe Rodríguez (Jesús), Diego Trincado (Judas) y Carmen Gloria Vargas (María Magdalena) lideran la puesta en escena.

Teatro desde el territorio: un proceso colectivo

Lo que define a esta particular producción es su esencia comunitaria. Vecinos y vecinas de Panguipulli han sido los protagonistas de un proceso creativo que transforma el escenario en un espacio de reflexión social y humana. Es, en esencia, teatro hecho desde el territorio, rescatando la identidad local para dar vida a una obra de alcance universal.

La presentación está a cargo de la agrupación Juntos por el Arte y la Compañía de Teatro La Chomba. El éxito de este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de orden público y cultural, como la Municipalidad de Panguipulli, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC).

El sector privado también se hace presente a través de Banco BCI, Fundación Olivo y Fundación Huilo Huilo.

Coordenadas

• Obra Jesucristo Superestrella Panguipulli 2026

22, 23 y 24 de enero de 2026, funciones a las 20:00 horas.

Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli. Roberto Bravo 250, Panguipulli, Región de Los Ríos.

Entradas en venta a través de este enlace.