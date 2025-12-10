Juegos mapuche revitalizan el patrimonio cultural en Los Ríos: Más de 250 niños disfrutaron del Pichikeche Ñi Awkantun

La alegría, las risas y los juegos mapuche tradicionales fueron los protagonistas en dos jornadas masivas denominadas Pichikeche Ñi Awkantun (El juego de los niños). Estos encuentros buscan revalorizar el patrimonio cultural mapuche y congregaron a más de 250 niñas, niños y adultos en la Región de Los Ríos durante el pasado mes de noviembre.

Las actividades fueron el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Sección Regional de Los Ríos de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente (Subpoa) del Servicio del Patrimonio Cultural, y la Seremi de Educación.

Curiñanco y Llifén: epicentros del Awkantun

El primer encuentro del Pichikeche Ñi Awkantun se desarrolló en el sector costero de Curiñanco, Valdivia. La jornada reunió a cerca de 180 personas, incluyendo infancias, padres, apoderados y miembros de la comunidad, todos entusiastas por sumergirse en los juegos mapuche.

Los participantes practicaron el palin (especie de hockey), linao (juego con pelota y agarre), pilmatun (juego con pelota pequeña) y conocieron el ülkantun (canto tradicional), además de participar en juegos de mesa con pertinencia cultural.

Por primera vez, el segundo encuentro se trasladó al sector de Llifén, en la comuna de Futrono. Cerca de 80 estudiantes de la cuenca del Awkalafken y del Maihue lafken llegaron a la cita, donde la práctica de diversos juegos mapuche despertó la “niñez interior” incluso en los adultos.

Fortaleciendo la identidad y el vínculo territorial

La participación activa y la felicidad de los niños fueron la tónica de ambos encuentros. La directora regional (s) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Jésica Moraga, destacó la importancia de estas instancias.

“Pudimos vivir dos jornadas muy significativas que pusieron en valor los juegos tradicionales mapuche. Para niñas y niños estos encuentros fueron una gran oportunidad para conocer y practicar el awkantun, acercándose a saberes ancestrales que fortalecen su identidad y vínculo con el territorio”, señaló Moraga.

La autoridad también reafirmó el compromiso de la dirección regional para seguir impulsando estos espacios, subrayando que “contribuyen a fomentar el respeto, la diversidad y la transmisión intergeneracional de conocimientos”.

La voz de las comunidades y monitores

El educador tradicional Juan Huichicoy resaltó que la iniciativa nace desde las propias comunidades con el fin de revalorizar los juegos mapuche, un aspecto que, a su juicio, ha estado subvalorado.

“Con el apoyo de Subpoa se ha logrado levantar este encuentro… es bueno que se siga haciendo porque se revaloriza algo que casi se ha perdido o cambiado por el celular y estas instancias ayudan a que vuelvan a conocerse y jugar entre ellos”, afirmó Huichicoy.

Marco Catrilef, monitor de la actividad, celebró la recepción de los niños: “Fue un día bonito y provechoso, ya que, como dice nuestra cultura, el aprender tocando, el aprender haciendo, es una de las cosas más bonitas… Los niños se mostraron muy felices y participativos”.

Dirigentes como Óscar Quintul también expresaron su satisfacción, pidiendo que el Pichikeche Ñi Awkantun se extienda a otros territorios de la Región de Los Ríos para que más pichikeche (niños) puedan acceder a estas actividades que fortalecen el patrimonio cultural.