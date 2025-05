Katseye anuncia su nuevo EP «Beautiful Chaos» vía HYBE x Geffen Records

Tras debutar en el puesto número 1 de los Emerging Artists y Heatseekers Albums de Billboard con su primer EP de 2024, SIS (Soft Is Strong), Katseye regresa con «Beautiful Chaos», un conjunto de canciones que exploran las complejidades de la feminidad moderna y cómo el mundo real y el digital a menudo se entrelazan.

Después de que el mundo las viera competir y unirse a través del programa Dream Academy de HYBE y Geffen Records (y más tarde en la docuserie de Netflix Pop Star Academy: Katseye), la idea de un “caos hermoso” se sintió curiosamente reconfortante. El EP trata sobre cultivar conexiones, tanto de cerca como a distancia, en un mundo que se mueve demasiado rápido. Lleve pintalabios como armadura. Abrazar lo desconocido.

Katseye, conformado por Daniela (cubano-venezolana-estadounidense, de Atlanta, GA), Lara (india, de Nueva York, NY), Manon (ghanesa-italiana, de Zúrich, Suiza), Megan (chino-estadounidense, de Honolulu, HI), Sophia (de Manila, Filipinas) y Yoonchae (de Seúl, Corea del Sur), amplía su círculo creativo en «Beautiful Chaos«. Colaboradores habituales como Justin Tranter (Selena Gomez, Chappell Roan) refuerzan la química central del grupo, mientras que nuevas caras como Andrew Watt (Lady Gaga, Jungkook), John Ryan (Sabrina Carpenter) y Kristin Carpenter (Nessa Barrett, JISOO) las empujan hacia nuevos territorios sonoros.

El track principal, “Gnarly”, lanzado la semana pasada, es un hit para clubs con sintetizadores de rave y una actitud desafiante. The Fader comentó: “Es abrasivo, camp, totalmente caótico… Como el primer vistazo al próximo EP de Katseye, ‘Gnarly’ saca al grupo de su zona de confort mientras abrazan un sonido más agresivo y descubren nuevos elementos en su relación en evolución.”

Hypebae agregó: “Katseye es el primer grupo de su tipo, que aprovecha el talento de ídolos del K-pop sin reglas para la creatividad: la receta perfecta para una música que rompe géneros”.

El video oficial de “Gnarly”, dirigido por Cody Critcheloe, rápidamente alcanzó el puesto #1 en Tendencias de música en YouTube y superó los 8 millones de vistas en la plataforma.

Billboard elogió el video como “de alta energía”, y agregó: “Estamos ansiosos por ver el viaje que las chicas están a punto de emprender, y pista: sabemos que va a estar bueno”.

Nombradas como artistas a seguir en 2025 por Vevo DSCVR y Tidal, y nominadas a dos premios en los iHeartRadio Music Awards 2025, el grupo global de chicas es el primero de su tipo: formado dentro de los altos estándares del sistema K-pop, pero con el objetivo explícito de romper fronteras tanto culturales como creativas.

El grupo debutó con el sencillo titulado apropiadamente “Debut” en el verano de 2024, el cual fue incluido en la playlist “Songs You Need to Know” de Rolling Stone. Su segundo sencillo, “Touch”, apareció en la lista del personal de Billboard de “Las 100 mejores canciones de 2024”. Su EP debut, SIS (Soft Is Strong), que encabezó las listas, incluyó ambas pistas más tres canciones nuevas.

SIS recibió elogios generalizados de la crítica, con artículos en Interview Magazine, PAPER, Los Angeles Times (incluida una aparición en la portada de Image Magazine), Associated Press, Cosmopolitan, V Magazine, OUT Magazine y la primera portada enfocada en redes sociales de InStyle. El grupo se presentó en Good Morning America, GMA3, The Kelly Clarkson Show y en los MAMA Awards, donde compartieron escenario con el equipo de porristas de Los Angeles Rams.

Katseye también protagoniza la nueva campaña digital global “Fendi For Yourself” de Fendi y Pepsi eligió “Debut” para una nueva campaña publicitaria.

Beautiful Chaos ofrece la imagen más clara de quién es Katseye como grupo y la fuerza en la que se están convirtiendo. De cara al futuro, buscan medir su éxito no por estadísticas, ventas o premios, sino por la huella que dejen.

«Queremos que Katseye sea atemporal y tenga una influencia duradera. No solo por ahora – queremos que sea para siempre -«, dice el grupo.