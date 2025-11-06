«Kütral»: Claudio Madariaga fusiona rock contemporáneo e instrumentos ancestrales en su nuevo EP

¿Has escuchado el fuego transformado en música?

Autor: El Ciudadano
El músico y productor chileno Claudio Madariaga acaba de lanzar su nuevo EP, “Kütral”. El disco es la primera parte de una ambiciosa tetralogía musical inspirada en las cuatro energías vitales de la cosmovisión mapuche: Kütral (fuego), Mapu (tierra), Ko (agua) y Kurruf (aire).

El nombre Kütral – que en mapuzungun significa “fuego” – da origen a una propuesta musical que nace desde el profundo respeto y admiración por la cultura mapuche, con la que Madariaga, como catripache (persona nacida en el territorio), mantiene un vínculo vital desde Panguipulli, en la Región de Los Ríos

Rescate sonoro y diálogo cultural

Desde esta relación sincera, el artista entrelaza el rock contemporáneo con textos en mapudungun e instrumentos ancestrales como el kultrún, la pifilka, la trutruka, el trompe y las kaskawillas. Este cruce construye un diálogo musical que aporta al rescate sonoro y pone en valor la memoria cultural del Wallmapu.

“El fuego representa luz, calor y memoria. No intenté apropiarme de su sentido, sino acercarme con respeto, escucharlo y convertir su energía en música, reconociéndolo como símbolo de vida”, comenta Claudio Madariaga.

El proyecto se nutrió de la fuerza del territorio y de un cruce colectivo que buscó tender puentes entre las sonoridades mapuche y los lenguajes musicales contemporáneos. El EP fue grabado en Complemento Estudio por su hermano Miguel Madariaga, y contó con las colaboraciones de Paola Ñanculef y Guillermo Jaque (textos), Camilo Contreras (voces) y Gabriel Villagra (traducción).

Con “Kütral”, Claudio Madariaga reafirma su camino artístico marcado por la fusión entre música instrumental, raíces del sur y rock, proponiendo una obra que busca abrir diálogos entre culturas, arte y medioambiente desde Panguipulli hacia el mundo.

Puedes escuchar «Kültral» aquí.

