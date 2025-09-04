La Araucanía celebra la cultura: comienza la 3ª Fiesta del Libro en Temuco

Desde este viernes, la actividad familiar ofrecerá más de 40 stands, talleres, una exposición de máquinas de escribir, presentaciones e intercambio de libros, conversatorios, artes escénicas y música. La entrada es liberada

Autor: El Ciudadano
Este fin de semana, la Región de La Araucanía se convertirá en el epicentro de la literatura y la cultura nacional, con la tercera edición de la Fiesta del Libro. El evento, de entrada liberada y pensado para toda la familia, se realizará el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Easton Outlet Mall Temuco.

Impulsada por la Seremi de las Culturas, la iniciativa contará con una destacada lista de invitados nacionales y regionales, incluyendo a los escritores Pablo Simonetti, Francisco Ortega, Daniel Villalobos y la actriz Solange Lackington. La fiesta busca fomentar la lectura y la identidad cultural a través de un completo programa de actividades que incluye más de 40 stands de editoriales y librerías, talleres interactivos y presentaciones musicales.

El seremi Eric Iturriaga Gutiérrez destacó los tres espacios que tendrá el evento: «El tercer piso dedicado a talleres para el mundo infantil, el primer piso para editoriales y una carpa dedicada a conversatorios, entrevistas y charlas de escritores.»

Programa de actividades y reconocidos invitados

La programación de la Fiesta del Libro de La Araucanía está diseñada para todos los gustos y edades. Algunas de las actividades más esperadas son:

• Viernes 5 de septiembre: La periodista Antonella Estévez entrevistará a Francisco Ortega y Daniel Villalobos en el conversatorio “Narrar desde el sur” a las 17:45 horas.

• Sábado 6 de septiembre: A las 17:30 horas se realizará la ceremonia de inauguración, donde se reconocerá a autores y autoras regionales. A las 18:30 horas, la reconocida actriz Solange Lackington presentará la obra de teatro “Bio-drama: De cómo me convertí en Mistral”.

• Domingo 7 de septiembre: El periodista Patricio Contreras conversará con Pablo Simonetti a las 17:15 horas. El evento culminará con la presentación musical de la banda Dënver (Dj Set) a las 18:15 horas.

Además de las charlas y presentaciones, habrá una exposición de máquinas de escribir, talleres creativos para niños y jóvenes, y espacios para la lectura y el reconocimiento a escritores locales.

Intercambio de libros: una novedad para esta edición

Una de las principales novedades de este año es la iniciativa de intercambio de libros, que busca dar una segunda vida a las obras leídas. Bajo el lema «Un abrazo entre páginas», los participantes podrán intercambiar libros que ya hayan disfrutado. La actividad se realizará los tres días del evento, entre las 16:00 y las 17:00 horas, al costado del stand de la Seremi de las Culturas.

Con un variado programa y la participación de múltiples editoriales, librerías y agrupaciones literarias, la 3ª Fiesta del Libro de La Araucanía se consolida como un espacio fundamental para el fomento lector y la promoción del patrimonio literario de la región.

Aquí puedes descargar el Programa completo de las actividades.

