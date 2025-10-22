La artista Pía Aldana en vitrina: “Naturaleza Hiperbólica”

A través una serie de obras contenidas en vitrinas de exhibición/conservación y sonidos envolventes, la artista visual Pía Aldana nos invita a aproximarnos al patrimonio natural y la biodiversidad local, a través de su exposición «Naturaleza Hiperbólica: reflexiones visuales sobre el paisaje que perdemos».



Cada vitrina es un espacio relatado, que nos habla de especies y ecosistemas, y que toman forma a través de obras que fueron trabajadas individualmente a través de óleo y acrílico, y que posteriormente son sobrepuestas hasta constituir un cuerpo natural.

Los colores también tienen su propia inspiración, pues provienen de aquellas imágenes rescatadas de la literatura de los años 70, cuando las ilustraciones se sostenían de tonalidades bien definidas y acotadas.

Pía Aldana es artista visual, diseñadora y dioramista. Magíster en Literatura Hispanoamericana y licenciada en Artes Plásticas con mención en Grabado por la Universidad de Concepción. Ha expuesto su obra en Chile y en el extranjero, en instancias como el pabellón latino de Palazzo Mora durante la Bienal de Venecia (2022), el Art World Amsterdam (2020) y el Art Week Miami (2019).

Sus obras se sustentan en reflexiones e investigaciones sobre el coleccionismo doméstico y los aspectos etnográficos, museales, rituales, patrimoniales, memoriales y ficcionales intrínsecos al acto de coleccionar.

La muestra estará disponible hasta el domingo 9 de noviembre, de 10:00 a 17:30 horas, en la sala de exposiciones temporales del Museo de Historia Natural de Concepción, Maipú 2359, Concepción.



Fuente: Mhnconcepcion.gob.cl.

