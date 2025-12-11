La banda Pánico cierra el 2025 con shows en Concepción y Santiago

Celebrando 30 años de trayectoria y una exitosa gira nacional durante el primer semestre

Autor: El Ciudadano
Pánico – la histórica banda del underground nacional -, cerrará el 2025 con dos presentaciones que prometen ser memorables, destacando un especial reencuentro con su público en Concepción.

La agrupación, que este año festeja tres décadas de trayectoria, se presentará el viernes 12 de diciembre en el Teatro Lihuén de Concepción.

Un día después, el sábado 13 de diciembrePánico encabezará el festival Pervervisión en el Teatro Coliseo de Santiago. La instancia también reunirá a las bandas Estoy Bien, Candelabro, Hesse Kassel y Chini.PNG, desde las 16:00 horas, en el Teatro Coliseo de Santiago.

Para los conciertos, la agrupación contempla un repertorio centrado en sus títulos más conocidos, entre ellos TranspíraloLas Cosas Van Más LentoLupitaChica Bonita y Demasiada confusión. Será así, un fin de un año de celebraciones para Pánico; un cierre de temporada como corresponde, lleno de rock y vanguardia.

Las entradas para ambos shows están disponibles a través de Passline y Puntoticket.

