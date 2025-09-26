La belleza y la furia: una completa antología de Arturo Duclos, en Matucana 100

En el Centro Cultural Matucana 100 se puede visitar una de las exposiciones de artes visuales más relevantes del año. Hasta el 12 de octubre, la Galería Principal del espacio acogerá «La belleza y la furia», una antología de la obra de Arturo Duclos, figura clave de la escena artística chilena contemporánea.

La muestra, con entrada liberada, propone al espectador un fascinante recorrido por 40 años de trayectoria – desde 1983 hasta 2025 -, con más de 70 obras escogidas, expuestas a través de cinco ensayos curatoriales. Duclos, conocido por su práctica que combina elementos pictóricos, objetuales y textuales, indaga en temas tan diversos como la alquimia, los emblemas masónicos, la historia del arte, las antiguas creencias y la afectividad, sin dejar de lado la parodia de las redes sociales y la publicidad.

Un lenguaje de símbolos y crítica social

A través de un estilo doméstico que utiliza textos, acertijos, diagramas y carteles, el reconocido artista nacional establece una conexión única con el público, promoviendo imaginarios culturales y virtuales. Su método constante se basa en la descontextualización de símbolos y fragmentos, abriendo múltiples posibilidades de lectura y significado.

La trayectoria de Arturo Duclos está marcada por una reflexión crítica que utiliza el arte como herramienta de observación, memoria y cuestionamiento. Su trabajo se inscribe en un contexto de transformación social, una constante que se ha visto reflejada en proyectos como La Escuela de Santiago y en su última muestra, Una Vida, donde articuló imágenes personales con la historia reciente de Chile.

Con más de 50 exposiciones individuales en las Américas, Europa, Asia y Oceanía, y una carrera respaldada por la Beca Guggenheim y el Premio Latinoamericano de Arte Enersis, la llegada de esta antología del artista al corazón de la Región Metropolitana es una cita imperdible para comprender el arte que interroga el presente.