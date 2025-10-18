«La Corazonada» emociona al público en su estreno en FICValdivia

La película La Corazonada, dirigida por Diego Soto, tuvo un exitoso y emotivo estreno en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile (UACh), en el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia). La función —que contó con sala llena y una ovación prolongada al cierre— se transformó en uno de los momentos más comentados del certamen, reafirmando el cariño del público por el mundo que propone el director.

La cinta, protagonizada por los tíos de Soto, explora con ternura y humor el amor en la madurez, contando una historia donde un motociclista se enamora de Nieves, que administra un balneario junto a su hijo, pero el romance parece condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película. Rodada de manera autogestionada en Doñihue, La Corazonada se construye desde un proceso colaborativo, en el que el guión fue tomando forma durante el rodaje, en fines de semana sucesivos, un modelo de grabación que llevó al director a ganar el Festival de Documentales de Santiago (FIDOCS) con su película “Muertes y Maravillas” el año 2023.

Con esta cálida recepción, La Corazonada fue una de las obras chilenas destacadas de esta edición del festival, confirmando el crecimiento de una generación de cineastas que, con recursos mínimos pero gran sensibilidad, están renovando la manera de contar historias.