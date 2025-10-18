«La Corazonada» emociona al público en su estreno en FICValdivia

La película La Corazonada, dirigida por Diego Soto, tuvo un exitoso y emotivo estreno en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile (UACh), en el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia)

«La Corazonada» emociona al público en su estreno en FICValdivia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La película La Corazonada, dirigida por Diego Soto, tuvo un exitoso y emotivo estreno en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile (UACh), en el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia). La función —que contó con sala llena y una ovación prolongada al cierre— se transformó en uno de los momentos más comentados del certamen, reafirmando el cariño del público por el mundo que propone el director.

Manuel Vlastélica (Dir. de Fotografía) y Diego Soto

La cinta, protagonizada por los tíos de Soto, explora con ternura y humor el amor en la madurez, contando una historia donde un motociclista se enamora de Nieves, que administra un balneario junto a su hijo, pero el romance parece condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película. Rodada de manera autogestionada en Doñihue, La Corazonada se construye desde un proceso colaborativo, en el que el guión fue tomando forma durante el rodaje, en fines de semana sucesivos, un modelo de grabación que llevó al director a ganar el Festival de Documentales de Santiago (FIDOCS) con su película “Muertes y Maravillas” el año 2023. 

Con esta cálida recepción, La Corazonada fue una de las obras chilenas destacadas de esta edición del festival, confirmando el crecimiento de una generación de cineastas que, con recursos mínimos pero gran sensibilidad, están renovando la manera de contar historias.

Relacionados

El Ciudadano

32° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial, en Competencia y muestra paralela

Hace 2 meses
El Ciudadano

Con Drácula, punk y colonialismo, el Cine Contemporáneo irrumpe en FICValdivia 32

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Primeras Naciones: Las voces indígenas resuenan en FICValdivia 32

Hace 4 semanas
El Ciudadano

FICValdivia 2025 da a conocer su sección Nuevas Narrativas con las muestras Simbiosis Inmersiva y Cine Expandido

Hace 3 semanas
El Ciudadano

FICValdivia te invita a ¡Match! Profesional 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

Comienza la maratón: Festival de Cine de Valdivia se inauguró junto a Ministra de Cultura y más de 600 asistentes

Hace 4 días
El Ciudadano

FICValdivia vuelve a Santiago con cinco funciones en la Universidad Mayor

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cine Club La Ventana presenta ciclo "Deambular por el Barrio" con funciones gratis en el centro de Santiago

Hace 4 meses

Inicia VOCES CINE en FICV: Diálogos más allá de la pantalla

Hace 4 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano