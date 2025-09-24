La danza contemporánea chilena se reúne en Valdivia: regresa el Festival Junto al Río, en su 16° edición

La ciudad de Valdivia se prepara para una semana dedicada al movimiento y la creación. El 16° Festival de Danza Contemporánea Junto al Río reunirá a compañías de las regiones de Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Los Lagos, consolidándose como un imperdible encuentro de la danza nacional.

El Festival se inaugura el viernes 3 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Municipal Lord Cochrane, con la obra en gran formato “Estuario”. Esta pieza, del Proyecto Somos Estuario, es dirigida e interpretada por la artista valdiviana Paula Guzmán Marín. La obra es una exploración poética y coreográfica que utiliza el fenómeno del estuario como metáfora de la convergencia de cuerpos, memorias y territorios. Producida con apoyo de FONDART, la función de apertura será completamente gratuita y las entradas se pueden obtener a través de Passline.

Programación del Festival: funciones y talleres gratuitos

Durante una semana, el festival ofrecerá 14 funciones en los principales escenarios de la ciudad. La programación es variada, incluyendo obras de pequeño formato y piezas en solitario que exploran desde la danza experimental hasta el ballet de cámara.

Teatro Municipal Lord Cochrane

• Viernes 3 de octubre, 19:30 horas: “Estuario”, Proyecto Somos Estuario, Valdivia.

• Sábado 4 de octubre, 19:30 horas: Obras en pequeño formato con compañías de Copiapó, Santiago, Puerto Montt, Valdivia y Valparaíso.

• Lunes 6 de octubre, 19:30 horas: “Develar”, Proyecto Ensayos sobre la luz, Santiago.

• Martes 7 de octubre, 19:30 hrs: “Holobiontes”, Movimiento Insular, Chiloé, y “Saeta, rito de despedida”, Nahua Calderón, Valdivia.

Teatro Regional Cervantes

• Miércoles 8 de octubre, 19:30 horas: “Ulises”, Compañía Proyecto Experimental, Santiago.

• Jueves 9 de octubre, 12:00 y 19:30 horas: “Sinapsis”, Compañía Ballet de Cámara Valdivia.

Actividades formativas

El Festival también contará con actividades formativas gratuitas en el Subsuelo de la Municipalidad y Espacio en Construcción, destinadas a públicos de todas las edades y niveles de experiencia. Los talleres, con cupos limitados y previa inscripción en las redes sociales del evento, incluyen una clase infantil, una clase magistral contemporánea y una clase de técnica aérea.



Más información y programación completa en Redes @ccmvaldivia, y en Ccm-valdivia.cl.



Fuente: Ccm-valdivia.cl.

Gracias.