La exitosa obra “Vapor Enco: una Travesía Infinita” regresa al Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli

Un místico relato del Lago Panguipulli vuelve a la comunidad que lo vio nacer. Este verano 2026, la obra multidisciplinaria «Vapor Enco: Una Travesía Infinita» tendrá una mini temporada en el Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli, ofreciendo un viaje emocional por la historia, el patrimonio y la identidad del Sur de Chile.

Este montaje teatral, que rescata la memoria de la comunidad lacustre entre 1935 y 1963, se ha consolidado como un hito cultural imprescindible para la Región de Los Ríos.

Un homenaje vivo al patrimonio del Sur

«Vapor Enco» es un espectáculo multidisciplinar que combina música en vivo, actuación y una puesta en escena territorial. La trama, narrada por niños y niñas junto al Capitán Hans y su esposa Lena, invita a soñar y a reconocerse en las raíces de un pueblo que se hizo hermano a bordo de una embarcación.

Bajo la dirección de Felipe Castro, la obra reúne a más de 50 artistas en escena, incluyendo a destacados actores como Gabriel Cañas, Annie Murath, Ema Pinto, Ricardo Zavala, Jacinta Langlois, Valentina Berríos y David Benítez.

El talento local también se hace presente con niños y niñas del programa Vive el Teatro y el núcleo CESS del programa Vive la Música.

La historia real tras la ficción

Más allá de las tablas, el Vapor Enco fue una pieza clave para la economía y vida social de la zona entre 1940 y 1980. Funcionó como el motor que transportaba madera desde la precordillera y servía de medio de transporte para familias y trabajadores hacia Panguipulli.

Hoy, el barco permanece varado en la playa de Choshuenco desde el 8 de diciembre de 1968, convertido en un monumento a la memoria local que esta obra busca honrar y difundir.

Coordenadas

• Obra “Vapor Enco: Una Travesía Infinita”, dirigida por Felipe Castro.

30 y 31 de enero / 6, 7 y 8 de febrero de 2026. A las 20:00 horas. Función domingo a las 12:30 horas.

Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli, Roberto Bravo 250, Panguipulli, Región de Los Ríos.

Entradas disponibles en Passline.com.

Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento de las Artes Escénicas.