Entre el 18 y el 21 de diciembre, el festival literario y feria de editoriales más grande de Chile, con entrada liberada

La Furia del Libro de Verano 2025: más de 220 editoriales independientes y autores internacionales en el GAM
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Furia del Libro de Verano 2025 se consolida como el evento literario más relevante del país y el principal punto de encuentro de las editoriales independientes. Entre el 18 y el 21 de diciembre, la feria inaugura una gran ampliación en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), sumando espacio, editoriales y una programación cultural de alto nivel.

El evento de 2025 promete ser el más grande hasta la fecha, con tres plazas de stands, tres espacios de actividades, e innovadoras alianzas colaborativas con el gremio gastronómico de Lastarria y la prestigiosa revista Cuadernos Hispanoamericanos.

Récord de editoriales independientes e importante presencia regional

Esta edición marca un récord en participación. Se integran 70 expositores más que en la versión anterior, totalizando 223 editoriales. La feria destacará la bibliodiversidad con un total de 223 editoriales; 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras.

Se desarrollarán más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades en tres espacios que funcionarán en simultáneo: la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal.

Autores internacionales y estrellas nacionales

La presencia internacional será especialmente relevante, con más de diez autores y autoras provenientes de Argentina, España, Uruguay y Colombia. Nos visitan Luciano Lamberti, Romina Paula, Elvira Navarro, Javier Serena, y las figuras uruguayas Rafaela Lahore, Damián González Bertolino y Yanina Vidal, entre otros.

La Furia contará además con importantes figuras chilenas, incluyendo a Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama, Nona Fernández, Gabriel Salazar, Pía Barros, Diego Zúñiga y Claudia Apablaza.

Programación destacada

La programación incluye un Ciclo de Charlas en colaboración con el Centro Cultural de España y Cuadernos Hispanoamericanos (viernes, sábado y domingo, a las 18:00 hrs).

El sábado 20, también a las 18:00 horas, se anunciará al ganador del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile.

Habrá Conversatorios Especiales, que incluye el encuentro «Cruces y territorios: tres voces uruguayas«, y un diálogo abierto con el artista Caiozzama – jueves 18, 19:00 horas -, quien creo la imagen gráfica de esta edición.

El cierre será la tradicional y maratónica La Lectura Furiosa, el histórico momento de micrófono abierto para el público (el domingo 21, a las 18 horas, en el escenario principal).

Con entrada liberada, La Furia del Libro de Verano 2025 invita a vivir cuatro días de celebración de la bibliodiversidad en el corazón de Santiago Centro.

Mayor información y programación detallada en Lafuriadellibro.com.

Fuente: Pressenza.com.
