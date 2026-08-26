La magia de la tradición oral llega al Biobío con la cumbre Nütram 2026

El arte milenario de la palabra hablada se prepara para vivir una de sus jornadas más significativas con la llegada del décimo aniversario de Nütram, Encuentro de Narración Oral en Chile. Por primera vez en una década de trayectoria, este prestigioso espacio de convergencia artística abandona la Región Metropolitana para instalarse de lleno en la Región del Biobío, eligiendo a la comuna de San Pedro de la Paz como su nueva casa. La cita, programada para mañana jueves 27 de agosto en la Corporación Cultural local, busca replantear el mapa cultural chileno al descentralizar el acceso a la formación escénica y visibilizar el profundo trabajo de creadores provenientes de diversas zonas del país.

Inspirado en el concepto mapuche que nombra al acto de dialogar y entablar conversaciones profundas, el evento busca revalorizar las identidades locales y las tradiciones transmitidas de generación en generación. La cumbre propone una inmersión completa en la complejidad interdisciplinaria de la oralidad, conectando la educación, el fomento lector y las raíces territoriales bajo un mismo alero.

Una programación diseñada entre la reflexión teórica y la puesta en escena

La jornada inaugural comenzará a las 10:00 horas con los saludos institucionales, dando paso inmediato a un bloque de ponencias teóricas. Este espacio inicial reunirá las perspectivas de destacados exponentes como Alejandra Tapia desde La Araucanía, Christian Pino representando a O’Higgins, Claudia Urbina y Damsi Figueroa por el Biobío, Gabriela Pizarro junto a Venecia Olguín desde Los Lagos, y Willy Rozas en representación del Maule. Dicha instancia, pensada para dialogar sobre los distintos contextos del oficio, será transmitida vía streaming para conectar a cultores inscritos a lo largo de todo el territorio nacional.

Tras un receso estratégico, el programa vespertino encenderá motores a las 15:00 horas mediante el taller práctico “La palabra en escena”, dirigido por Willy Rozas para profundizar en las herramientas expresivas del cuerpo y la voz. Más tarde, a las 18:00 horas, la literatura tomará el relevo con los lanzamientos editoriales de “Cumpleaños de la puma”, a cargo de Damsi Figueroa, y “Lentejuela”, presentado por Paula Contreras. El broche de oro llegará a las 19:00 horas con una función de narración oral de carácter completamente abierto y gratuito para toda la comunidad.

«Por primera vez decidimos salir de Santiago para llevar el encuentro a regiones, visibilizando el valioso trabajo de los narradores del sur de Chile y reconociendo a esta disciplina como una práctica escénica compleja e interdisciplinaria», destacó el narrador oral César Muñoz, parte del equipo organizador.

La directora de la Corporación Cultural San Pedro de la Paz, Bernardita Neira valoró el impacto de la alianza, señalando que la iniciativa no solo enriquece el acceso a expresiones culturales diversas, sino que posiciona a la comuna como un punto neurálgico para creadores y comunidades de todo el país.

Cabe destacar que el encuentro cuenta con un sólido componente formativo avalado por una certificación oficial otorgada por el Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH A.G.). En este caso, las personas interesadas en participar y validar su asistencia deben inscribirse previamente escribiendo al correo [email protected].

Coordenadas

• 10° Encuentro de Narración Oral en Chile Nütram 2026.

Jueves 27 de agosto de 2026. Desde las 10:00 y hasta las 20:30 horas.

Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. Los Fresnos 1640, San Pedro de la Paz.

Entrada liberada.

El encuentro Nütram 2026 cuenta con la colaboración de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz y la Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz.

Fuente: Sppcultura.cl.

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