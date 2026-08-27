La memoria de la materia y el tiempo habitan la nueva escultura de Jean Petitpas

Un cruce de disciplinas marca el trabajo del arquitecto y escultor nacional Jean Petitpas, quien instala en Sala Gasco Arte Contemporáneo – pleno casco histórico de Santiago – la exhibición «Arqueología Especulativa», una investigación visual que busca transformar el modo en que percibimos los objetos cotidianos. Su propuesta propone una pausa en la velocidad de la urbe para reflexionar sobre los rastros que la existencia va dejando sobre la materia y la forma en que los volúmenes dialogan con los vacíos del espacio.

La construcción de las obras dista de ser un proceso solitario. Para dar forma a esta serie, el creador convocó un equipo de trabajo integrado por la diseñadora Javiera Tropa junto a las estudiantes África Contreras y Débora Dumihuala, procedentes de la Universidad Católica de Temuco. Esa colaboración permitió cruzar saberes de diseño, oficio manual y visión universitaria, traduciéndose en piezas que combinan la rigidez del metal, la textura de la madera y la delicadeza de las estructuras óseas.

El sentido de la muestra reside en cambiar el enfoque del observador. Petitpas aclara que su trabajo surge de una manera particular de atender lo que suele pasar desapercibido, aspirando a que las personas modifiquen su relación con el entorno al volver a la calle. Al mismo tiempo, destaca el valor de exhibir en un recinto emblemático del centro capitalino, lo que le permite conectar una indagación de largo aliento con un público amplio y diverso.

El proyecto se enmarca en la celebración de los 25 años del recinto de difusión cultural, reafirmando su compromiso con la divulgación de las artes tridimensionales en el país. Con acceso gratuito para toda la comunidad, la instalación invita a los transeúntes del sector a hacer un paréntesis en la rutina y adentrarse en un universo de formas, tensiones y permanencias.

Coordenadas

• Exposición «Arqueología Especulativa» de Jean Petitpas.

Disponible hasta el 2 de octubre de 2026. Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Sala Gasco Arte Contemporáneo, Santo Domingo 1061, Metro Plaza de Armas, Santiago.

Entrada liberada.

Fuente: Facebook.com/SalaGascoArteContemporaneo.

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