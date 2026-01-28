«La Metamorfosis / Kafka» de EscenafísicA: un impactante diálogo corporal con el existencialismo

A poco más de un siglo del fallecimiento de Franz Kafka, la vigencia de su obra encuentra una de sus interpretaciones más potentes en el teatro físico nacional. La compañía EscenafísicA presenta este 29, 30 y 31 de enero su aclamado montaje unipersonal «La Metamorfosis / Kafka» en el Teatro Sidarte de Recoleta, marcando un hito en la trayectoria de una producción que ya supera las 200 funciones entre Chile, Latinoamérica y Europa.

Protagonizada y dirigida por Ricardo Gaete, la obra propone una inmersión profunda en la psique de Gregorio Samsa, el atribulado protagonista de la novela. Bajo la técnica del Mimo Corporal Dramático – basada en el legado de Etienne Decroux -, Gaete despliega una destreza física que le permite dar vida a siete personajes en escena, incluyendo al propio espectro de Kafka.

La trama aborda la transformación de Samsa no solo como un evento biológico, sino como una somatización del desgaste provocado por un sistema económico y social asfixiante. En palabras de su director, la obra funciona como una metáfora de la condición humana contemporánea, cuestionando la pasividad frente a las estructuras de poder y la corrupción.

Un equipo de excelencia artística

La excelencia de esta puesta en escena se sustenta en un equipo creativo de vasta trayectoria en las artes escénicas chilenas, destacando la asesoría escénica del Premio Nacional de Artes de la Representación, Ramón Núñez, cuya guía fortalece la profundidad interpretativa del montaje. A este rigor escénico se suma la composición musical de Jorge Martínez, reconocido por su histórico aporte sonoro al Teatro del Silencio, y el diseño de iluminación de Willy Ganga, destacado escenógrafo cuya labor técnica resulta fundamental para construir la atmósfera opresiva y existencialista del texto original.

Trilogía Kafka

Desde su fundación en Londres en 2006, EscenafísicA ha centrado su investigación en la fisicalidad del actor. Esta versión de «La Metamorfosis / Kafka» es la pieza angular de su trilogía inspirada en el autor checo, la cual completa el montaje «Primate: Informe para una academia», y el estreno de «K… El Proceso» en octubre de 2024.

Tras exitosas temporadas en espacios como Matucana 100 y giras internacionales, estas funciones en Recoleta representan una oportunidad única para ver un trabajo que ha sido catalogado por la crítica como uno de los mayores exponentes del teatro físico en la región.

Coordenadas

• Obra «La Metamorfosis / Kafka», de compañía EscenafísicA.

29, 30 y 31 de enero de 2026, 19:30 horas.

Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista, Recoleta, Región Metropolitana.

Entradas: consultas sobre valor y reservas a +56 9 3282 0791 / +56 9 6121 0390 / [email protected].



Fuente: Palominos Comunicaciones.

Imágenes por Leonardo Silva.

Gracias.