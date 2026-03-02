La miniatura como espejo social: Catalina Gato presenta sus «Escenas Cat Astróficas» en Santiago

El Centro Cultural Estación Mapocho acoge actualmente una de las propuestas más singulares de la temporada artística actual. Se trata de la muestra «Escenas Cat Astróficas» de la diseñadora teatral y artista multidisciplinaria Catalina Gato.

La exhibición propone una continuidad narrativa de su aclamado proyecto «El gato gigante», que tras su paso por la Galería Nacional de Praga en 2023, aterriza ahora en la capital chilena bajo una nueva escala. A través de tres dioramas realizados en técnica mixta, la autora construye un relato visual donde lo que antes era monumental ahora se vuelve minúsculo, permitiendo una inspección detallada de las fisuras del orden social contemporáneo.

El simulacro de la realidad urbana

La obra utiliza la estética del kaiju japonés y el surrealismo para representar escenarios jerarquizados de una sociedad actual, mundos minúsculos de exquisitos detalles sumergidos en un caos global que genera terror y catástrofe, se amenaza a sí misma encapsulada en un frágil equilibrio de orden y poder. Cada pieza invita al espectador a descubrir miles de personajes, acciones y detalles arquitectónicos que recrean la atmósfera de la ciudad, funcionando como un dispositivo de reflexión sobre el control y sus efectos ilusorios.

Según la artista, el uso de la escala reducida no es solo un ejercicio estético, sino un mecanismo para evidenciar la artificialidad de las jerarquías sociales y la tensión entre la creación humana y la potencia impredecible de la naturaleza. Esta serie destaca por su capacidad de convertir la escenografía en un objeto de crítica política y social.

Coordenadas

• Muestra «Escenas Cat Astróficas», de Catalina Gato.

Puede visitarse hasta el próximo domingo 8 de marzo de 2026. Abierta de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Centro Cultural Estación Mapocho, Espacio Transiberiano. Plaza de la Cultura s/n, Metro Puente Cal y Canto, Santiago.

Entrada liberada.



Fuente: Estacionmapocho.cl y Catalinagato.com.

Gracias.