La miniatura como espejo social: Catalina Gato presenta sus «Escenas Cat Astróficas» en Santiago

Hasta el próximo 8 de marzo puede visitarse esta interesante muestra, donde la artista visual exhibe una serie de dioramas que exploran el caos urbano y las estructuras de poder a través de un universo detallista y satírico

La miniatura como espejo social: Catalina Gato presenta sus «Escenas Cat Astróficas» en Santiago
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Centro Cultural Estación Mapocho acoge actualmente una de las propuestas más singulares de la temporada artística actual. Se trata de la muestra «Escenas Cat Astróficas» de la diseñadora teatral y artista multidisciplinaria Catalina Gato.

La exhibición propone una continuidad narrativa de su aclamado proyecto «El gato gigante», que tras su paso por la Galería Nacional de Praga en 2023, aterriza ahora en la capital chilena bajo una nueva escala. A través de tres dioramas realizados en técnica mixta, la autora construye un relato visual donde lo que antes era monumental ahora se vuelve minúsculo, permitiendo una inspección detallada de las fisuras del orden social contemporáneo.

El simulacro de la realidad urbana

La obra utiliza la estética del kaiju japonés y el surrealismo para representar escenarios jerarquizados de una sociedad actual, mundos minúsculos de exquisitos detalles sumergidos en un caos global que genera terror y catástrofe, se amenaza a sí misma encapsulada en un frágil equilibrio de orden y poder. Cada pieza invita al espectador a descubrir miles de personajes, acciones y detalles arquitectónicos que recrean la atmósfera de la ciudad, funcionando como un dispositivo de reflexión sobre el control y sus efectos ilusorios.

Según la artista, el uso de la escala reducida no es solo un ejercicio estético, sino un mecanismo para evidenciar la artificialidad de las jerarquías sociales y la tensión entre la creación humana y la potencia impredecible de la naturaleza. Esta serie destaca por su capacidad de convertir la escenografía en un objeto de crítica política y social.

Coordenadas

• Muestra «Escenas Cat Astróficas», de Catalina Gato.
Puede visitarse hasta el próximo domingo 8 de marzo de 2026. Abierta de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Centro Cultural Estación Mapocho, Espacio Transiberiano. Plaza de la Cultura s/n, Metro Puente Cal y Canto, Santiago.
Entrada liberada.

Fuente: Estacionmapocho.cl y Catalinagato.com.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Quino en la música”: El legado del creador de Mafalda llega al Centro Cultural Estación Mapocho

Hace 2 meses
El Ciudadano

FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Hace 2 meses
El Ciudadano

Sátira oscura en Matucana 100: "Vigilantes" expone la paranoia vecinal y el miedo al control

Hace 3 meses
El Ciudadano

De Asia y Europa a Wallmapu y Santiago OFF: Colectivo Epew cierra exitosa gira internacional

Hace 2 meses
El Ciudadano

El misticismo de Goethe regresa a las tablas con "FAUSTO 2, el tarot" en Santiago

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Museo Artequin Santiago invita a “Un viaje a la increíble Bauhaus”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Artistas nacionales interpretan textos de Gabriela Mistral en instalación sonora y visual a 80 años del Premio Nobel

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Cuervo": la obra que rinde tributo a Óscar Castro se presenta este sábado 20 de diciembre en Teatro Camino de Peñalolén

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano