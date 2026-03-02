La mirada femenina del cine francés llega con funciones gratuitas a la Cineteca Nacional

En el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, la Cineteca Nacional de Chile, en alianza estratégica con el Instituto Francés de Cultura, ha preparado una vitrina especial dedicada al talento de las realizadoras francesas actuales. Esta muestra busca acercar al público chileno obras de reciente estreno que exploran diversas realidades sociales, biográficas y culturales a través de una lente femenina y moderna.

Una interesante selección

La programación transita fluidamente entre la ficción y el género documental, ofreciendo relatos que han captado la atención en circuitos internacionales. Dentro del apartado de ficción, destaca el largometraje Maria, bajo la dirección de Jessica Palud, el cual se sumerge en la compleja trayectoria de la actriz que protagonizó la icónica cinta El último tango en París. Asimismo, la cartelera incluye Animale, una obra de Emma Benestan que traslada la narrativa al vertiginoso entorno de las carreras de toros desde una perspectiva fresca y audaz.

El ciclo se profundiza con tres propuestas documentales que abordan la identidad y los espacios comunes desde ángulos íntimos. Las producciones Caiti Blues y Atlantic Bar se centran en las trayectorias de vida de mujeres que enfrentan desafíos cotidianos en sus respectivos contextos, mientras que la película Nous, dirigida por Alice Diop, utiliza el trayecto de una línea férrea en París como eje para narrar los encuentros y cruces sociales que definen a la metrópoli contemporánea.

Las funciones están programadas para desarrollarse entre el 3 y el 21 de marzo en la Sala Alicia Vega, situada en el nivel -2 del Centro Cultural La Moneda, ubicado en Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.



Todas las proyecciones cuentan con entrada liberada, aunque debido a la capacidad limitada de la sala, es necesario realizar una reserva previa de los tickets a través de la plataforma digital oficial del recinto para asegurar el acceso a esta destacada oferta cultural.



