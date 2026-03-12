La montaña sagrada se toma Lo Barnechea con la exposición «Oráculo Imperial»

La Cordillera de los Andes se transforma en un espacio de memoria viva en la nueva exhibición de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Inaugurada este mes de marzo, la muestra «Oráculo Imperial» invita al público a explorar la espiritualidad andina a través del diálogo creativo entre la escultura en piedra y la pintura de gran formato.

La exposición se fundamenta en la relevancia histórica del Niño del Cerro El Plomo, cuyo hallazgo en 1954 cerca de la comuna revolucionó la arqueología americana. Bajo la curatoría del musicólogo José Pérez de Arce, las obras buscan rescatar ese equilibrio ancestral entre el ser humano y la naturaleza, presentando la montaña como un elemento sagrado que aún dicta sentido en la vida contemporánea.

Diálogo entre la piedra y el lienzo celestial

El recorrido destaca por la complicidad artística de Francisco Gazitúa y Ángela Leible, pareja hace dos décadas y compañeros de expediciones cordilleranas. Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, exhibe por primera vez una serie de esculturas en piedra extraídas de su cantera en Pirque, piezas que juegan con la dualidad del agua y la roca. Por su parte, Leible aporta la visión del Hanan Pacha o mundo celestial inca, mediante lienzos que retratan aves majestuosas como figuras centrales de la cosmovisión indígena.

Respecto al proceso creativo, Gazitúa explica que buscaron conectar profundamente con el simbolismo del Niño del Plomo para ofrecer a los asistentes una forma de visualizar ese mundo sagrado. El escultor define la muestra como una oportunidad para abandonar la cotidianidad y «entrar a este misterio iluminado de la realidad».

Cultura y reflexión para la comunidad

Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico iniciado en 2023 por la Corporación Cultural para reintegrar la montaña en la identidad de los vecinos. Según Alejandra Valdés, directora de la entidad, el objetivo es pensar la cordillera como un espacio de memoria activa donde la cultura y la espiritualidad dialogan constantemente.

Además de las obras expuestas en la sala y la explanada, la programación incluirá una charla-taller el próximo 16 de mayo liderada por Pérez de Arce. La muestra permanecerá abierta con acceso liberado durante todo el otoño, consolidándose como uno de los hitos artísticos más potentes de la temporada 2026 en la Región Metropolitana.

Coordenadas

• Exposición «Oráculo Imperial» de Francisco Gazitúa y Ángela Leible.

Disponible hasta el 7 de junio de 2026. Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.

Centro Cultural El Tranque, Avenida El Tranque 10.300, Lo Barnechea.

Entrada gratuita.



Fuente: Corporacionculturaldelobarnechea.cl.

Gracias.