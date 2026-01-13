La muestra «Coreografías Minerales» de Alejandra Prieto se toma Los Vilos

Desde el pasado 10 de enero, el Centro de Arte Contemporáneo Bodegón Cultural Los Vilos, en la Región de Coquimbo, alberga «Coreografías Minerales», la más reciente exposición de la destacada artista visual chilena Alejandra Prieto. La muestra propone una profunda reflexión sobre la relación entre el cuerpo humano, la química y los recursos naturales.

Explorando la materia y redefiniendo nuestra condición mineral

«Coreografías Minerales» despliega un universo donde esculturas, pinturas y video arte convergen para cuestionar nuestra esencia material. La exposición incluye piezas creadas especialmente para el espacio de Los Vilos, junto a obras readaptadas que permiten una lectura fresca y conectada con el entorno.

La materialidad es el eje central de la propuesta. Prieto utiliza elementos como carbón mineral, la pirita, mármol, cemento, fibra de vidrio y poliéster.

Entre las piezas destacadas se encuentran dos figuras humanas, una cabeza enmascarada y tres agaves que parecen cobrar vida propia. Además, la muestra incluye un video registrado en el Salar de Uyuni, donde el litio – mineral clave en la economía contemporánea – actúa como protagonista simbólico.

La obra de Alejandra Prieto invita al espectador a considerar que el cuerpo humano no es ajeno a la tierra, sino una extensión química de ella. Según la propuesta de la artista, estas formas humanas y no humanas configuran una «constelación» que busca establecer relaciones materiales más conscientes y emancipadoras con nuestro planeta.

Sobre la artista: Alejandra Prieto

Nacida en Santiago en 1980, Alejandra Prieto es una de las voces más sólidas del arte contemporáneo nacional. Licenciada por la Universidad Católica y Magíster por la Universidad de Chile, su trayectoria incluye exposiciones en la Saatchi Gallery (Londres), Palais de Tokyo (París) y Y Gallery (Nueva York). también ha participado en la Bienal de La Habana y la Bienal del Mercosur.

Coordenadas

• Muestra «Coreografías Minerales» de Alejandra Prieto.

Abierta hasta el 28 de marzo de 2026. Lunes a viernes abierto de 10:00 a 18:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas (sujeto a cambios por actividades especiales).

Centro de Arte Contemporáneo Bodegón Cultural Los Vilos, Elicura #135, Los Vilos, Coquimbo.

Entrada liberada.

