La muestra «Coreografías Minerales» de Alejandra Prieto se toma Los Vilos

Una constelación de formas humanas y no humanas que invitan a reconsiderar nuestra condición mineral, poniendo en tensión las fronteras entre cuerpo, materia y paisaje

La muestra «Coreografías Minerales» de Alejandra Prieto se toma Los Vilos
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Desde el pasado 10 de enero, el Centro de Arte Contemporáneo Bodegón Cultural Los Vilos, en la Región de Coquimbo, alberga «Coreografías Minerales», la más reciente exposición de la destacada artista visual chilena Alejandra Prieto. La muestra propone una profunda reflexión sobre la relación entre el cuerpo humano, la química y los recursos naturales.

Explorando la materia y redefiniendo nuestra condición mineral

«Coreografías Minerales» despliega un universo donde esculturas, pinturas y video arte convergen para cuestionar nuestra esencia material. La exposición incluye piezas creadas especialmente para el espacio de Los Vilos, junto a obras readaptadas que permiten una lectura fresca y conectada con el entorno.

La materialidad es el eje central de la propuesta. Prieto utiliza elementos como carbón mineral, la pirita, mármol, cemento, fibra de vidrio y poliéster.

Entre las piezas destacadas se encuentran dos figuras humanas, una cabeza enmascarada y tres agaves que parecen cobrar vida propia. Además, la muestra incluye un video registrado en el Salar de Uyuni, donde el litio – mineral clave en la economía contemporánea – actúa como protagonista simbólico.

La obra de Alejandra Prieto invita al espectador a considerar que el cuerpo humano no es ajeno a la tierra, sino una extensión química de ella. Según la propuesta de la artista, estas formas humanas y no humanas configuran una «constelación» que busca establecer relaciones materiales más conscientes y emancipadoras con nuestro planeta.

Sobre la artista: Alejandra Prieto

Nacida en Santiago en 1980, Alejandra Prieto es una de las voces más sólidas del arte contemporáneo nacional. Licenciada por la Universidad Católica y Magíster por la Universidad de Chile, su trayectoria incluye exposiciones en la Saatchi Gallery (Londres), Palais de Tokyo (París) y Y Gallery (Nueva York). también ha participado en la Bienal de La Habana y la Bienal del Mercosur.

Coordenadas

• Muestra «Coreografías Minerales» de Alejandra Prieto.
Abierta hasta el 28 de marzo de 2026. Lunes a viernes abierto de 10:00 a 18:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas (sujeto a cambios por actividades especiales).
Centro de Arte Contemporáneo Bodegón Cultural Los Vilos, Elicura #135, Los Vilos, Coquimbo.
Entrada liberada.

Fuente: Bodegonlosvilos.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

“Sobreviven los Huesos”: muestra en Museo del Limarí sumerge al público en el ecosistema del Humedal Pachingo

Hace 3 meses
El Ciudadano

Franco del Córdova inaugura “Armadura Sensible”, una radical propuesta en De Sarmiento Galería

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Plata. Lujo y ruina": últimos días para visitar la gran muestra patrimonial en el Centro de Extensión UC

Hace 1 día
El Ciudadano

Liliana Ojeda inaugura "GRABITAR": esculturas que transforman desechos orgánicos en arte y poesía

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Espacio Arte Lanco cierra el año con su Muestra Anual de Talleres 2025

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Otro Juego” en Valparaíso: Pedro Lomboy TOMBO expone geometría y caos en La Compañía

Hace 1 mes
El Ciudadano

Arte y resiliencia: una exposición "Eternity" de Natalia Gajardo en Aldea del Encuentro

Hace 3 meses
El Ciudadano

La artista Poleo Painemal expone en Barrio Yungay: “La ancestralidad también se construye en el presente”

Hace 2 semanas
El Ciudadano

El MAC presenta la exposición "Calce y Desajuste": Benjamín Edwards cuestiona el legado de Juan Francisco González

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano