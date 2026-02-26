La muestra «Vivos y Presentes» redefine el vínculo entre museos y pueblos originarios

El Museo Chileno de Arte Precolombino presenta una exhibición que celebra la continuidad creativa y la resistencia de las culturas indígenas de Chile

La muestra «Vivos y Presentes» redefine el vínculo entre museos y pueblos originarios
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el Museo Chileno de Arte Precolombino puede visitarse la exposición temporal «Vivos y Presentes». La iniciativa, curada por el historiador Cristian Vargas Paillahueque, es el resultado de un extenso proceso de investigación colaborativa iniciado en 2022 junto a comunidades de los pueblos Mapuche, Rapanui y Atacameño/Lickanantay.

Con la museografía a cargo de Rodrigo Tisi, la interesante exhibición se diferencia de las muestras convencionales que sitúan lo indígena en el pasado, enfocándose en la vitalidad de tradiciones que continúan transformándose y habitando los territorios actuales.

Un proceso de creación colectiva y memoria activa

El núcleo de la exhibición nace del proyecto Catálogo Razonado, que permitió integrar las voces y saberes de especialistas de pueblos originarios en el análisis de las colecciones custodiadas por la institución. Además, incorpora obras especialmente comisionadas a artistas y artesanos indígenas, incorporando las voces de las propias comunidades en el relato museal actual.

Gracias al apoyo de Escondida BHP y la Ley de Donaciones Culturales, los visitantes pueden apreciar piezas que provienen tanto del inventario del museo como de préstamos de los museos Nacional de Historia Natural, de Historia Natural de Valparaíso y Fonck.

El recorrido propone un diálogo crítico sobre la representación histórica de los pueblos originarios, relevando rostros y autorías que desafían las categorías occidentales de arte y artesanía.

Además de los objetos físicos, la muestra incorpora material audiovisual y espacios de mediación autónoma que invitan a reflexionar sobre la resistencia cultural y el futuro de estas expresiones artísticas en el país.

Coordenadas

• Exposición temporal “Vivos y Presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Mapuche y Rapanui”.
Disponible hasta fines de junio de 2026. Abierta de martes a domingo, de 9 a 18 horas.
Museo Chileno de Arte Precolombino, Salas Andes y Furman. Bandera 361, Santiago.
Entradas disponibles aquí.

Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Cifras que se silencian: En Chile hay más de 2 millones de personas pertenecientes a un pueblo originario según censo

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Estoy alejado de todo, pero no estoy alejado de nada": El último diálogo con el arquitecto Sergio Larrain, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Nidos lingüísticos": Educadoras llevan cultura de los pueblos originarios a jardines infantiles de la Región Metropolitana

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Historia de una huella": la épica exposición sobre los pueblos fueguinos llega a Duoc UC Puerto Montt

Hace 1 mes
El Ciudadano

Chile celebra por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano: conoce la fecha y cómo participar

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Plata. Lujo y ruina": últimos días para visitar la gran muestra patrimonial en el Centro de Extensión UC

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Cine en Chile": la exposición más grande sobre nuestra historia audiovisual llega al CCLM

Hace 1 mes
El Ciudadano

La fotógrafa Paty Pichun lanzará su primer fotolibro "Ekun Komutun" en Temuco

Hace 3 meses
El Ciudadano

El Museo del Patrimonio y la Creatividad de El Quisco presenta una propuesta de arte textil que une el diseño japonés con el paisaje chileno

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano