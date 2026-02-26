La muestra «Vivos y Presentes» redefine el vínculo entre museos y pueblos originarios

En el Museo Chileno de Arte Precolombino puede visitarse la exposición temporal «Vivos y Presentes». La iniciativa, curada por el historiador Cristian Vargas Paillahueque, es el resultado de un extenso proceso de investigación colaborativa iniciado en 2022 junto a comunidades de los pueblos Mapuche, Rapanui y Atacameño/Lickanantay.

Con la museografía a cargo de Rodrigo Tisi, la interesante exhibición se diferencia de las muestras convencionales que sitúan lo indígena en el pasado, enfocándose en la vitalidad de tradiciones que continúan transformándose y habitando los territorios actuales.

Un proceso de creación colectiva y memoria activa

El núcleo de la exhibición nace del proyecto Catálogo Razonado, que permitió integrar las voces y saberes de especialistas de pueblos originarios en el análisis de las colecciones custodiadas por la institución. Además, incorpora obras especialmente comisionadas a artistas y artesanos indígenas, incorporando las voces de las propias comunidades en el relato museal actual.

Gracias al apoyo de Escondida BHP y la Ley de Donaciones Culturales, los visitantes pueden apreciar piezas que provienen tanto del inventario del museo como de préstamos de los museos Nacional de Historia Natural, de Historia Natural de Valparaíso y Fonck.

El recorrido propone un diálogo crítico sobre la representación histórica de los pueblos originarios, relevando rostros y autorías que desafían las categorías occidentales de arte y artesanía.

Además de los objetos físicos, la muestra incorpora material audiovisual y espacios de mediación autónoma que invitan a reflexionar sobre la resistencia cultural y el futuro de estas expresiones artísticas en el país.

Coordenadas

• Exposición temporal “Vivos y Presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Mapuche y Rapanui”.

Disponible hasta fines de junio de 2026. Abierta de martes a domingo, de 9 a 18 horas.

Museo Chileno de Arte Precolombino, Salas Andes y Furman. Bandera 361, Santiago.

Entradas disponibles aquí.

Fuente: Museo Chileno de Arte Precolombino.

