La naturaleza íntima de Fernanda Larraín llega al Edificio Consistorial de Ñuñoa

A través de la técnica decimonónica del colodión húmedo, la fotógrafa exhibe una serie de ambrotipos que exploran la flora chilena y sus raíces familiares

La naturaleza íntima de Fernanda Larraín llega al Edificio Consistorial de Ñuñoa
El Ciudadano

La Corporación Cultural de Ñuñoa inauguró esta semana la muestra «Jardín Negro», de la destacada fotógrafa chilena Fernanda Larraín. La exposición, disponible desde el miércoles 18 de marzo en el Edificio Consistorial, reúne 20 piezas que rescatan el colodión húmedo, un proceso artesanal de 1851 que utiliza placas de vidrio y metal para fijar imágenes de alto contraste y profundidad.

La elección de esta técnica no fue azarosa. Larraín, motivada por su compromiso con el veganismo, buscó alternativas a las emulsiones de gelatina tradicional, encontrando en los químicos y el laboratorio un espacio de creación único. «Me gusta la artesanía del oficio, la química, ensuciarme las manos», explica la autora, quien ha dedicado más de una década a perfeccionar este método que hoy define su identidad visual.

Un diálogo entre la técnica histórica y el paisaje personal

«Jardín Negro» se presenta como una selección de ambrotipos sobre vidrio que capturan la flora de la zona central de Chile. Más allá del registro botánico, la obra es un viaje hacia la historia familiar de la fotógrafa, realizado en terrenos que han pertenecido a su familia por cinco generaciones. Según Larraín, este proyecto significó «volver a la raíz, al lugar donde pertenezco».

La muestra, enmarcada en las actividades del Mes de la Mujer, destaca por su enfoque en los detalles y las texturas, evitando los grandes planos para concentrarse en la transitoriedad de la naturaleza. Con una trayectoria que incluye nueve libros publicados y premios nacionales, Larraín reafirma con esta exhibición la vigencia de los procesos análogos en el arte contemporáneo chileno.

Coordenadas

Exposición «Jardín Negro», de Fernanda Larraín.
Abierta hasta el 7 de junio de 2026, lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas.
Edificio Consistorial de Ñuñoa, Irarrázaval 3.550, Ñuñoa, Santiago.
Entrada liberada.

Fuente: Ccn.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Santiago y regiones activan centros de acopio para apoyar a familias damnificadas

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Palestina seguirá en nuestros corazones, con o sin bandera": Alcalde de La Cisterna tras prohibición de Contraloría a izamiento de pabellón palestino en el municipio

Hace 2 días
El Ciudadano

El ojo de Chile en Europa: Sergio Larrain desembarca en Barcelona con su poética del despojo

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Está siendo vinculado por pelotudo": La insólita declaración del abogado defensor de uno de los imputados en Caso ProCultura

Hace 2 meses
El Ciudadano

Condenan a exDideco de Vitacura que admitió entregar sobres con $5 millones municipales al exalcalde Torrealba

Hace 4 meses
El Ciudadano

Autorretrato Ciego: Invitan a exhibición multisensorial e inclusiva en Matucana 100

Hace 3 meses
El Ciudadano

Llaves de la ciudad para Machado: Desbordes pone a Santiago al servicio de la derecha continental

Hace 1 semana
El Ciudadano

El dictamen de Contraloría que Sichel debe cumplir

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Former Vitacura Community Director Sentenced for Delivering Municipal Bribes to Ex-Mayor Torrealba

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano