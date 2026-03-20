La naturaleza íntima de Fernanda Larraín llega al Edificio Consistorial de Ñuñoa

La Corporación Cultural de Ñuñoa inauguró esta semana la muestra «Jardín Negro», de la destacada fotógrafa chilena Fernanda Larraín. La exposición, disponible desde el miércoles 18 de marzo en el Edificio Consistorial, reúne 20 piezas que rescatan el colodión húmedo, un proceso artesanal de 1851 que utiliza placas de vidrio y metal para fijar imágenes de alto contraste y profundidad.

La elección de esta técnica no fue azarosa. Larraín, motivada por su compromiso con el veganismo, buscó alternativas a las emulsiones de gelatina tradicional, encontrando en los químicos y el laboratorio un espacio de creación único. «Me gusta la artesanía del oficio, la química, ensuciarme las manos», explica la autora, quien ha dedicado más de una década a perfeccionar este método que hoy define su identidad visual.

Un diálogo entre la técnica histórica y el paisaje personal

«Jardín Negro» se presenta como una selección de ambrotipos sobre vidrio que capturan la flora de la zona central de Chile. Más allá del registro botánico, la obra es un viaje hacia la historia familiar de la fotógrafa, realizado en terrenos que han pertenecido a su familia por cinco generaciones. Según Larraín, este proyecto significó «volver a la raíz, al lugar donde pertenezco».

La muestra, enmarcada en las actividades del Mes de la Mujer, destaca por su enfoque en los detalles y las texturas, evitando los grandes planos para concentrarse en la transitoriedad de la naturaleza. Con una trayectoria que incluye nueve libros publicados y premios nacionales, Larraín reafirma con esta exhibición la vigencia de los procesos análogos en el arte contemporáneo chileno.

Coordenadas

• Exposición «Jardín Negro», de Fernanda Larraín.

Abierta hasta el 7 de junio de 2026, lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Edificio Consistorial de Ñuñoa, Irarrázaval 3.550, Ñuñoa, Santiago.

Entrada liberada.

Fuente: Ccn.cl.

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