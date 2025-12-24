«La Negra Ester» regresa al Teatro Nescafé de las Artes: un homenaje a 35 años de magia

El Teatro Nescafé de las Artes se prepara para recibir nuevamente a «La Negra Ester», la obra más importante del teatro chileno, en una triple función especial el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de enero de 2026. Esta temporada tiene un significado profundo, ya que conmemora los 35 años de su estreno y rinde tributo a su creador, Andrés Pérez Araya.

Un clásico que revive la bohemia de San Antonio

Basada en “Las décimas de La Negra Ester”, de Roberto Parra Sandoval, la obra nos transporta al mítico burdel «Luces del Puerto». En este escenario de la bohemia de los años 40 en San Antonio, se desarrolla la icónica historia de amor entre Roberto y Ester.

En esta ocasión, el rol protagónico de la querida prostituta recae en Micaela Sandoval, hija de la legendaria actriz Rosa Ramírez Ríos, manteniendo vivo el legado familiar y artístico que ha conmovido a más de un millón de espectadores desde su debut a fines de los años 80.

Las funciones coinciden con un nuevo aniversario del fallecimiento de Andrés Pérez Araya – 3 de enero de 2002 -, fundador de la compañía Gran Circo Teatro. El montaje no es solo una obra de teatro, sino un rescate del «alma de la chilenidad», utilizando un lenguaje artístico y metafórico que revolucionó las tablas nacionales.

El montaje actual cuenta con un elenco de primer nivel y la música característica que da vida a la puesta en escena. El elenco para esta temporada lo componen María Elena Ovalle, Marcela Pumarino Rojas, Mona Guerrero, Natalia Rojas Lema, Héctor Cancino Contreras, Sebastián Caro Caro, Pablo Aranda Rojas, Franco Falcon Jara y Nicolás Alvestegui Sura.

Como siempre, la atmósfera musical estará a cargo de La Regia Orquesta, integrada por Nicolás Viveros, Renato Korner, Fernando Romero y Víctor Moraga.

Coordenadas

«La Negra Ester», de la compañía Gran Circo Teatro.

Funciones el martes 2 y miércoles 3 de enero de 2026, a las 19:30 horas; jueves 4 de enero a las 19:00 horas.

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Santiago.

Entradas en Ticketmaster.cl.